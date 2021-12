Ha iniziato le trasmissioni la “Sigismondi’s Guys Radio”, la web radio dell’istituto nocerino

Si sono avviate le attività della Sigismondi’s Guys Radio, che ha aperto le sue trasmissioni intervistando due delle studentesse rumene in rappresentanza del gruppo di giovani del Progetto Erasmus, Step by Step Towards Digital Learning, ospiti delle famiglie di alcuni studenti della scuola di Nocera Umbra.

I 28 i ragazzi provengono da Romania, Grecia, Turchia, Lettonia e Polonia e sono accompagnati dai rispettivi docenti, impegnati in attività didattiche di respiro internazionale, all’interno dell’istituto superiore nocerino.

Patricia e Raluca, così si chiamano le due studentesse della Liceal Banatean in Romania, ai microfoni della web radio del Sigismondi hanno raccontato con entusiasmo le loro impressioni e curiosità nei confronti del nostro Paese, della città di Nocera Umbra e della scuola, ma soprattutto hanno voluto condividere le aspettative riposte verso il progetto di mobilità Erasmus+. Una grande occasione di scambio culturale che le ha portate nel cuore verde dell’Umbria.

Grazie a questo progetto tutti i ragazzi delle scuole partner saranno i protagonisti del primo Social Hackathon mai realizzato nelle scuole: un evento unico in tutto il nostro Paese.

“Il viaggio è stato stancante, ma eccitante allo stesso tempo. Abbiamo dovuto fare degli scali in Germania prima di arrivare in Italia, ma nonostante questo è tutto così emozionante e frenetico” ha detto Patricia, una delle due ragazze, nella prima intervista messa in onda dalla Web Radio degli studenti del Sigismondi

Prende vita così il sogno di alcuni ragazzi, in particolare degli studenti del 4° Liceo, che hanno creduto fermamente nel progetto della Web radio e che da mesi si occupano dell’organizzazione, della redazione della messa in onda, grazie al professor Maurizio Morini e alla collaborazione del professor Raffaele Capasso.

Da oggi gli studenti del Sigismondi avranno un proprio spazio di comunicazione interamente autogestito. Per conoscere più nel dettaglio i contenuti del programma, su Spreaker è disponibile il primo episodio del podcast “Quelli del Sigismondi”, una categoria che la scuola dedica al progetto Erasmus e ai ragazzi europei.