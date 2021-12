Vicenda Raeegest, la Cassazione annulla il nuovo sequestro

Novità nella vicenda denominata “Black Sun” che ha visto coinvolta l’aziende Raeegest di Gualdo Tadino riguardo presunti traffici illeciti di rifiuti elettronici, il cui titolare, Renzo Gatti, lo scorso 6 novembre è rimasto vittima di un mortale incidente sul lavoro, ed altre società del territorio.

Il 30 novembre la Corte di Cassazione ha pubblicato le motivazioni della sentenza del 9 luglio 2021 con la quale aveva annullato con rinvio al Tribunale di Bologna il riesame della misura cautelare reale avverso le società coinvolte nell’indagine, precisando la carenza motivazionale nel provvedimento che aveva determinato il nuovo sequestro del 3 novembre 2020 a seguito del precedente dissequestro del 6 ottobre 2020.

Nella giornata dell’1 dicembre sempre la Suprema Corte ha altresì annullato senza rinvio il provvedimento con il quale si è negato immotivatamente il dissequestro di una delle società coinvolte nell’indagine Black Sun.

Lo rende noto, con un comunicato stampa, Stefania Chiavini, indagata in questo procedimento: “Innanzi a tali provvedimenti non posso che esprimere enorme soddisfazione personale – ha commentato – in quanto chi come me è indagato nella presente vicenda inizia a trovare un percorso di verità e di dignità, in quanto appare evidente che le aziende coinvolte nell’indagine non erano in grado di realizzare le condotte di reato contestate. Ringrazio personalmente gli avvocati Alessandro Fratini e Guido Maria Rondoni, i quali hanno lavorato in maniera puntuale ed incessante, prima come uomini e poi come professionisti e sono stati un sostegno morale e personale insostituibile nei momenti più difficili. Resta l’amaro in bocca di chi ha voluto avviare prima dei pronunciamenti della Cassazione, le procedure per dichiarare il fallimento delle aziende coinvolte dai sequestri, oggi messi in discussione dalla giustizia di legittimità.”