Carabinieri, controlli nell’eugubino-gualdese. Il bilancio di Novembre

Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri della Compagnia di Gubbio, al comando del Capitano Fabio Del Sette, hanno svolto un servizio coordinato a largo raggio volto a garantire la sicurezza della circolazione stradale nel territorio eugubino-gualdese.

Nel corso dell’attività è stata controllata la regolarità della documentazione di bordo di 25 veicoli e dei rispettivi conducenti, per i quali è stata anche verificata l’idoneità psico-fisica alla guida.

I Carabinieri hanno reso noti i dati del mese di Novembre: 6 sono state le contestazioni per guida sotto l’influenza di alcool e in stato di alterazione, mentre quelle per aver assunto sostanze stupefacenti sono state 3. A questi dati bisogna aggiungere le 2 contestazioni per rifiuto di sottoporsi al test.

Tutto ciò ha evidenziato un aumento rispetto ai mesi precedenti degno di attenzione da parte dei Carabinieri. Lo specifico servizio, che ha funzionalmente uno scopo preventivo ed è stato attuato mediante posti di controllo simultanei svolti dalle pattuglie nelle immediate vicinanze dei luoghi di aggregazione giovanile, proseguirà incessantemente in tutto il periodo invernale.