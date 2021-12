Gli “Ambulanti di Forte dei Marmi” a Gualdo Tadino nel prossimo weekend

Per la prima volta a Gualdo Tadino arriva il mercato di qualità del consorzio “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®”. Con le sue boutique a cielo aperto verrà esposto il Made in Italy artigianale, come pelletteria (borse e scarpe), cachemire, nuove collezioni moda griffate, di stock e tessuti di arte fiorentina. Sabato 11 dicembre, dalle ore 8 alle 19, il mercato occuperà gli spazi classici del mercato del giovedì, cioè via Perugia e Largo Caduti di Nassiriya.

“Da sempre avvolti in un alone mitico – si legge nel comunicato stampa di presentazione dell’evento – i famosi ambulanti toscani, ormai valutati oltre l’aspetto commerciale e divenuti un vero e proprio fenomeno di costume, tornano in Umbria per far rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Tante idee per gli acquisti in un autentico spettacolo di bancarelle ed una proposta che non è solo commerciale, ma ormai culturale, tanto che da tempo, ormai, si parla del Consorzio “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” (non solo in Italia ma anche all’estero) come di una eccellenza italiana. Ogni mercato di qualità è sempre seguito da un fedele pubblico di fans e appassionati del genere, che generano importanti ricadute di indotto turistico e commerciale per le città ospitanti“.

“Il nostro è un invito – spiega il Presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli – a diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l’immagine coordinata delle nostre bancarelle. Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente“. Per conoscere nel dettaglio il calendario completo delle date dei mercati dello show itinerante de “Gli Ambulanti di Forte di Marmi®”, è possibile consultare il sito ufficiale www.gliambulantidifortedeimarmi.it, dal quale si accede anche alla pagina Facebook seguita da oltre 145mila followers.

L’evento si terrà anche in caso di maltempo dalle 8.00 alle 19.00, con orario continuato e nel rispetto scrupoloso di tutti i protocolli sanitari.