Gran Premio di Giornalismo: due primi posti per il Liceo “Mazzatinti” di Gubbio

Giornata bella, storica e felice per la 5AC del Liceo Classico “G. Mazzatinti” di Gubbio quella trascorsa dagli studenti a Perugia lo scorso 6 dicembre 2021, presso la Sala dei Notari, in occasione della cerimonia di premiazione del “Gran Premio di giornalismo radiotelevisivo junior Umbria 2”, nell’ambito del progetto “Giovani giornalisti per l’Europa“, conclusosi lo scorso 2 dicembre nell’aula magna della scuola con la presenza del giornalista professionista Roberto Conticelli e dell’organizzatore della manifestazione, il giornalista Luca Garosi.

I ragazzi della hanno ricevuto ben due primi premi: quello per le migliori immagini girate e quello per il miglior montaggio, classificandosi, poi, tra i primi tre posti nelle altre categorie e guadagnando la nomination per il primo posto assoluto.

Un esordio di tutto rispetto per gli studenti del Classico del Mazzatinti che hanno preso parte a questo progetto per la prima volta nel decorso anno scolastico 2020/2021, che li ha visti partecipare con entusiasmo, nonostante le difficoltà della Didattica a Distanza e della poca presenza a scuola.

Tenacia e volontà di far bene, hanno avuto la meglio e la fredda giornata invernale non ha impedito ai ragazzi di partecipare alla cerimonia accompagnati dai professori Fabio Stirati e Alessandro Battistelli.

La giuria era formata da esperti e professionisti, che si sono vivamente complimentati per la qualità dei lavori realizzati dai ragazzi. Un progetto di ampio respiro e di alta professionalità, che ha visto i ragazzi protagonisti attivi, critici e creativi.