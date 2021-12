La “gualdese” Eleonora Famiani vince il Trend Vision Award

È stata Eleonora Famiani, di Petrignano di Assisi e figlia di una gualdese, ad aggiudicarsi l’Oscar dell’hair styling: il Trend Vision Award 2021. “Un premio che è arrivato in un momento difficile della mia vita – ha detto Eleonora intervistata dal Corriere dell’Umbria – che ha lasciato ferite e quindi cicatrici“.

“Il colore caldo creato per il premio, insieme ad un intreccio con un filo di rame cucito tra i capelli, è stato come mettere in evidenza quelle cicatrici“.