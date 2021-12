Lega: “Sbagliati tempi e luoghi del mercato degli ambulanti toscani”

La Lega, tramite il capogruppo in consiglio comunale Alessia Raponi, esprime perplessità in merito alle modalità di organizzazione del mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi in programma sabato prossimo nella zona dello stadio comunale a Gualdo Tadino. “I prodotti toscani sono sinonimo di qualità e di eccellenza italiana – scrive la Raponi – e vederli approdare a Gualdo Tadino è un evento a dir poco straordinario e speriamo ripetibile. Un’iniziativa lodevole sulla quale, tuttavia, l’amministrazione gualdese avrebbe dovuto applicare un maggiore buon senso nella scelta del periodo e dell’ubicazione”.

Secondo l’esponente del partito di Salvini, “l’errore più grande è stato quello di organizzare un evento di così ampia portata in una giornata, come quella di sabato 11 dicembre, proprio a ridosso del periodo natalizio in cui i commercianti registrano una quota notevole del fatturato annuale e ai quali non giova certamente questo tipo di concorrenza. Relegare le preziose bancarelle in periferia invece che al centro storico è poi, ancora una volta, sinonimo di menefreghismo verso una rinascita del punto più importante della città, in sofferenza ormai da troppi anni. È l’ennesima dimostrazione di una totale mancanza di volontà nel veder rifiorire quella parte cittadina che più di tutte le altre ha risentito della crisi economica dell’ultimo decennio e ai massimi storici a causa della pandemia“.

“Scelta opportuna – conclude il consigliere leghista – sarebbe disporre la presenza della mostra mercato al centro cittadino, prevedendo un periodo diverso dell’anno in cui organizzarla, in modo che l’evento rappresenti un sostegno alle attività di ristorazione e ai commercianti locali e non crei difficoltà alle casse degli stessi”.