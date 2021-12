Censimento popolazione e abitazioni, compilazione online entro il 13 dicembre

C’è tempo sino al 13 dicembre per compilare online il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

Questa è la scadenza prevista per chi ha ricevuto la lettera dell’Istat con la quale veniva comunicato di essere tra le famiglie campione del censimento.

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, da tempo è stato attivato a Gualdo Tadino un ufficio comunale per il censimento, che si trova presso il palazzo municipale al secondo piano (tel. 075 9150260). In città le famiglie selezionate sono circa mille.

Per tutti coloro che trovassero difficoltà nella compilazione o non hanno gli strumenti elettronici per farlo, è a disposizione l’ufficio comunale, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 18.

Dal 13 al 23 dicembre sarà possibile la compilazione o presso l’ufficio comunale o contattando lo stesso telefonicamente allo 0759 150260 negli orari di apertura.

In questi giorni, inoltre, i rilevatori contatteranno le famiglie per essere da supporto, se necessario, nella compilazione del questionario.