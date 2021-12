Annullato il mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi. Motivo: le previsioni meteo

Il mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi, previsto per domani sabato 11 dicembre, è stato annullato a causa delle avverse previsioni meteo.

“Le abbondanti precipitazioni nevose previste da ogni previsione meteorologica – si legge nel comunicato stampa – non permettono che il nostro originale mercato di qualità si svolga nelle necessarie condizioni di sicurezza e di adeguato contesto per la nostra affezionata clientela. Le grandi tende delle nostre bancarelle, non a caso conosciute come “boutique a cielo aperto”, possono cedere sotto il peso di una abbondante nevicata, impedendone poi la chiusura e, in ogni caso, costituendo un pericolo per l’incolumità del pubblico, degli operatori e anche delle nostre pregiate merci“. Il consorzio sta interloquendo con l’amministrazione comunale e la Polizia Locale per valutare la possibilità di recuperare la data in un altro momento.