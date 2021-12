Gualdo e Fossato, netto aumento di nuovi positivi al coronavirus

33 casi in tre giorni a Gualdo Tadino, 9 a Fossato di Vico, dove un numero così alto in un giorno solo non si era mai registrato nel corso della pandemia. Sono i numeri forniti dal bollettino della Regione che fanno risalire in alto il totale degli attualmente positivi al coronavirus nella Fascia Appenninica, con Valfabbrica che riporta 5 nuovi casi e Scheggia-Pascelupo 1.

A Gualdo Tadino nei giorni scorsi è stato riscontrato un cluster all’Istituto Bambin Gesù e questa mattina, come ha dato notizia il sindaco Massimiliano Presciutti in una intervista mercoledì scorso a Radio Tadino, si è svolto lo screening della Asl su bambini e personale. Al momento non sono stati comunicati dati ufficiali al riguardo.

Ad oggi gli attualmente positivi sono 40 a Gubbio, 39 a Gualdo Tadino, 19 a Valfabbrica, 18 a Nocera Umbra, 11 a Fossato di Vico, 2 a Scheggia e Pascelupo. Sono Covid-free Sigillo e Costacciaro.

Nelle ultime 24 ore in Umbria sono emersi 195 i nuovi casi su 14.061 tamponi esaminati, dei quali 3.308 molecolari e 10.753 antigenici, che consegnano una per una percentuale di positivi dell’1,38%. 67 le guarigioni e nessun decesso Gli attualmente positivi al virus in Umbria superano quota 2.000 e si attestano a 2.141.

La situazione negli ospedali rimane stabile. Un ricovero in più nei reparti ordinari, che salgono a 52, con sempre 7 persone in terapia intensiva.