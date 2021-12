Teatro Talia, imminente la ripresa delle attività

“Nei prossimi giorni verrà data comunicazione della ripresa dell’attività ormai imminente del Teatro Talia.” Lo ha reso noto, tramite una nota, il presidente dell’associazione Talia, Mario Fioriti.

“Si stanno infatti ultimando i controlli necessari, per restituire al meglio una struttura che, nel periodo della pandemia, ha visto il completamento definitivo sia dell’impianto scenico che dei decori interni”, prosegue il comunicato.



“La riapertura al pubblico del Talia è stata soltanto rimandata di alcuni giorni rispetto a previsto. Un anno e sette mesi di chiusura totale si sono fatti sentire e, per quanto forte fosse la volontà di restituirlo immediatamente alla fruizione di tutti, già subito dopo l’approvazione del Decreto che permetteva la presenza al cento per cento della capienza con mascherina e green pass, ciò non è stato possibile nei tempi che avevamo auspicato.”