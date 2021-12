Istituto Casimiri, al via il corso Discovery Lab

Nei giorni 14 e 16 dicembre dalle 15 alle 17, nei locali della sede centrale dell’Istituto Casimiri, arriva il corso Discovery Lab, promosso nell’ambito dell’Azione #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale – Formazione aree a rischio.

Il corso, che avrà come formatore il dottor Daniele Fumanti, è rivolto a docenti neofiti, intenzionati ad utilizzare le potenzialità del laboratorio innovativo Discovery Lab, realizzato con l’azione #7 PNSD, e si propone di accompagnare i docenti in un percorso di scoperta del laboratorio e delle sue potenzialità didattiche, anche nel contesto di attività in DaD, e di apprendimento di nuove metodologie didattiche.

Nello specifico, i docenti formati saranno in grado di programmare e gestire attività didattiche nel laboratorio, quali ricerca guidata sul web (Webquest), approfondimenti in AR e VR, condivisione dei risultati (Working team), Problem Solving in contesti di realtà (ideazione e progettazione e prototipazione), nonché di programmare e gestire Discovery Activity in modalità DaD, come estensione delle attività svolte in presenza nel laboratorio.

Il corso, accreditato come attività di formazione per docenti sulla piattaforma Sofia del ministero dell’Istruzione, costituisce un’importante opportunità di aggiornamento finalizzata all’acquisizione di strategie didattiche innovative e motivanti.