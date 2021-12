Nocera, gli alunni dell’Omnicomprensivo in Pinacoteca per presentare i propri disegni

Venerdì 12 dicembre, presso la pinacoteca San Francesco di Nocera Umbra, gli alunni delle classi quarta e quinta dei vari plessi dell’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri”, con le loro insegnanti, si sono ritrovati a presentare gli elaborati grafico-pittorici realizzati rappresentanti la Natività.

Un evento organizzato dai Musei di Nocera Umbra, che già da anni coinvolgono le scuole a realizzare le figure mancanti del prezioso presepe nella casa di Francesco.

“Una fredda mattina d’inverno, piazza Caprera si è animata con l’arrivo dei tanti studenti, piccoli e grandi, i loro insegnanti e noi ad aspettarli. Curiosi e composti si sono sistemati in Pinacoteca, consegnando i loro elaborati – ha commentato Feliciana Menghini, direttrice del Polo Museale di Nocera Umbra – La nostra accoglienza è stata festosa, abbiamo scambiato storie, racconti e obiettivi del tema trattato. Gli alunni, convinti del loro lavoro di ricerca, hanno presentato i loro lavori con compostezza, naturalezza e tanta fantasia. Le loro parole ci hanno riscaldato il cuore, questo è il sentimento condiviso che volevamo sollecitare, come tornare alle origini del Presepe tanto voluto da Francesco. Ringrazio la scuola che ogni volta partecipa alle nostre iniziative e ricordo che gli elaborati sono esposti in Pinacoteca”.

Clicca per ingrandire

Clicca per ingrandire

Clicca per ingrandire

Anche il dirigente scolastico, Leano Garofoletti, ha voluto esprimere il proprio pensiero: “Partecipare agli eventi organizzati dalle associazioni del territorio nocerino per la scuola è sempre un momento di crescita. In quest’occasione, gli alunni, con le loro creazioni, hanno espresso un lieto messaggio di “Gioia e di amore che nasce…”, dando vita con parole “gentili” alla nascita di arcobaleni attorno ad un piccolo presepe , poesie e rappresentazioni grafico-pittoriche, al rispetto per ogni creatura e ad un’ espressione di unità come “piccole gocce di un oceano” per il bene comune dell’umanità”.