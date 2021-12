Gualdo Tadino, continua la crescita di casi. Positivo anche il sindaco Presciutti

Altri 8 casi di coronavirus a Gualdo Tadino nelle ultime 24 ore, che, sommati ai precedenti, hanno fatto schizzare il numero di attualmente positivi da 9 a 73 in soli otto giorni, 2 dei quali sono ricoverati in ospedale. “Tutti gli altri non rilevano sintomi particolari, anzi in gran parte sono asintomatici e giovanissimi in età scolare e le loro famiglie, a volte anche allargate”, ha fatto sapere il sindaco della città, Massimiliano Presciutti.

E tra gli ultimi colpiti dal virus c’è anche lo stesso Presciutti, che da alcuni giorni si trovava in quarantena a causa di un contatto stretto con un positivo. Il primo cittadino ha comunicato la sua positività questa mattina, prima nel corso della trasmissione “Di tutto un po’” di Radio Tadino, poi tramite la propria pagina Facebook.

“Purtroppo stamattina ho avuto l’esito del mio tampone molecolare il quale è risultato positivo, seppur con carica virale molto bassa – ha scritto Presciutti – Per fortuna anch’io sto molto bene, non ho sintomi a riprova che il vaccino funziona. Spero di tornare presto e più forte di prima! Raccomando ancora una volta a tutti, anzi oggi ancora con più forza, di fare il vaccino. Fatelo prima possibile, se non lo avete ancora fatto, e soprattutto rispettate tutte le disposizioni che vi impartisce l’ASL in caso di contatti con soggetti risultati positivi, aiutateci a fare un tracciamento puntuale e scrupoloso. Da domani sarà possibile prenotare anche per la fascia 5-11 anni, i bambini sono i più colpiti in questa fase, quindi è necessario vaccinare anche loro. Ai genitori dico di avere fiducia nella scienza e di prenotare senza esitazione.”

VIA ALLE PRENOTAZIONI PER I VACCINI IN ETA’ PEDIATRICA – E con un giorno di anticipo, da oggi, mercoledì 15 dicembre, la Regione ha annunciato l’apertura in Umbria delle prenotazioni per la campagna vaccinale pediatrica riservata ai 50mila bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Le somministrazioni inizieranno giovedì 16 dicembre presso i punti vaccinali pediatrici territoriali e ospedalieri dedicati, consultabili al link https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/under12 . Si può prenotare l’appuntamento tramite il portale https://vaccinocovid.regione.umbria.it/ , in farmacia oppure su SanitApp.

SITUAZIONE EPIDEMIA IN UMBRIA – L’andamento dell’epidemia in Umbria vede una crescita di casi, ma con una sostanziale stabilità negli ospedali. Sono 56, 1 in più rispetto a ieri, i ricoverati con Covid, 8 dei quali (1 in più) si trovano in terapia intensiva. 251 i nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore con 136 guariti. In aumento di 115 gli attualmente positivi, saliti a 2.703. Analizzati 3.244 tamponi molecolari e 8.099 test antigenici con un tasso di positività del 2,2 per cento, in crescita di circa lo 0,6 per cento rispetto sia al giorno che alla settimana precedente.