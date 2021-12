“Un villaggio per crescere”, dal 2022 anche a Gualdo Tadino

“Un Villaggio per Crescere” è un progetto proposto a livello nazionale dal Centro Salute del Bambino di Trieste grazie al quale vengono aperti in tutta Italia spazi gratuiti dove bambini e bambine da 0 a 6 anni e le loro famiglie possono incontrarsi. Nei primi anni di vita, la crescita e lo sviluppo di ogni bambino e bambina risentono molto dell’ambiente familiare, delle cure e dell’affetto che ricevono, di quello che sentono e vedono accadere intorno a sè, delle cose vissute e fatte insieme ai genitori e ad altre figure di riferimento.Lo spazio del villaggio rappresenta una importante opportunità in cui bambini e genitori potranno sperimentare insieme varie proposte educative: letture condivise, esperienze musicali, laboratori di espressione artistica, gioco, incontri con esperti e momenti di condivisione e socializzazione.

A partire dal mese di gennaio 2022 anche Gualdo Tadino avrà il suo Villaggio per crescere, come ha comunicato l’assessore alla Cultura e Welfare Barbara Bucari, che sarà aperto nei locali a piano terra del complesso comunale di via Santo Marzio. Il tutto sarà gestito da educatori delle Cooperative Sociali ASAD e La Locomotiva, che presenteranno le proprie attività al Bimbo Day del 18 e 19 Dicembre in Piazza Martiri dalle 15.00 alle 18.00. Il progetto è finanziato da Impresa Sociale “Con i Bambini” e Fondazione Generali THSN – Ora di Futuro.