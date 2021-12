Covid, altri 13 casi a Gualdo Tadino che arriva a 87 positivi. In Umbria in crescita la curva epidemica

Prosegue la crescita di positivi a Gualdo Tadino. Nelle ultime 24 ore sono emersi altri 13 nuovi casi e nessun guarito, con gli attualmente positivi balzati a 87, numeri che non si toccavano dal 23 gennaio scorso, quando però la curva era in discesa. Sono salite a 3 le persone ricoverate in ospedale, nessuna delle quali si trova in terapia intensiva.

Il sindaco Massimiliano Presciutti, tuttora in isolamento dopo aver contratto l’infezione, ha raccomandato nuovamente a tutti di avere “il massimo della responsabilità, sia nel rispetto delle regole che ormai conoscete benissimo, sia nel rispetto delle disposizioni impartite dalle autorità sanitarie in tema di contatti stretti ed isolamenti preventivi – ha detto in un video postato su Facebook – Siamo nel pieno della quarta ondata e serve il contributo di tutti per uscirne prima possibile. Pertanto vi esorto, ancora una volta, ad aderire subito alla campagna di vaccinazione se non lo avete ancora fatto, ed a prenotarvi prima possibile per la terza dose. Ai genitori dei bambini della fascia 5-11 anni chiedo di avere fiducia nella scienza e di aderire prima possibile.”

SITUAZIONE IN UMBRIA – Anche in Umbria la quarta ondata è in piena crescita, con 368 casi nelle ultime 24 ore, a fronte di 82 guariti e, purtroppo, un nuovo decesso di una persona residente a Terni. Balzo in avanti degli attualmente positivi, saliti a 3.154 (285 in più), numeri che nella regione non si vedevano più da otto mesi. Più di 3.000 persone si trovano in isolamento contumaciale.

Fortunatamente la situazione negli ospedali rimane stabile, con 59 ricoverati (2 in più rispetto a ieri) dei quali 8 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva.

La curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni, mostra un trend in forte aumento rispetto alle settimane precedenti. L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 15 dicembre è pari a 147: questi i dati del report elaborato settimanalmente dal Nucleo epidemiologico regionale sull’andamento dell’epidemia.

Lo studio evidenzia che l’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni aumenta, attestandosi ad un valore di 1,37.

L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età conferma tassi superiori alla media regionale tra coloro che hanno età compresa tra 3-18 anni, con un evidente trend in salita.

I tassi si mantengono inferiori ai 50 casi per 100.000 abitanti solo tra gli ottantenni e più.

Nella settimana 6-12 dicembre tutti i distretti, all’infuori di Media Valle del Tevere e Valnerina, superano i 50 casi per 100.000 abitanti mentre 3 distretti (Assisi, Narni-Amelia e Spoleto) superano i 200 casi. Sono 17 i comuni che superano i 200 casi per 100.000 abitanti di cui 5 con più di 5.000 abitanti (Amelia, Assisi, Castiglione del Lago, Gualdo Tadino e Spoleto).