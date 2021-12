Parcheggi, viabilità e interventi nel centro storico: incontro tra amministrazione comunale e Confcommercio

Pianificazione dei parcheggi, viabilità e interventi di manutenzione straordinaria nel centro storico di Gualdo Tadino sono stati i temi di un incontro tra l’amministrazione comunale e Confcommercio Gualdo Tadino che, come riporta una nota del Comune di Gualdo Tadino, si è svolto “in un clima molto costruttivo e di collaborazione”.

L’amministrazione comunale ha esposto il nuovo piano di viabilità e parcheggi del centro storico di Gualdo Tadino, “ribadendo quanto già detto nel tavolo di confronto con gli operatori economici e professionali dello scorso novembre, ossia la volontà di costruire un percorso partecipato e costruttivo con gli stakeholders del centro storico.”

Le parti hanno condiviso il percorso che si andrà a realizzare, che vedrà la produzione di una bozza di documento da parte dell’esecutivo che verrà posta all’attenzione di Confcommercio già nei prossimi giorni e, terminate le festività natalizie, ci sarà un nuovo incontro.

“Le nuove linee guida riguardanti i parcheggi, la viabilità e gli interventi di manutenzione straordinaria nel centro storico di Gualdo Tadino esposte nell’incontro di ieri, sono state condivise e hanno portato ad un confronto sereno e molto positivo – prosegue il comunicato del Comune di Gualdo Tadino – Ora l’obiettivo comune dell’Amministrazione Comunale e di Confcommercio è quello di arrivare in poche settimane alla stesura conclusiva di un documento condiviso da tutte le parti interessate.”

“Durante l’incontro di ieri, inoltre, è stato ribadito, facendo chiarezza – scrive ancora il Comune – come le uscite di alcuni articoli a mezzo stampa e on-line riguardanti sempre il tema parcheggi e viabilità del centro storico di Gualdo Tadino non corrispondano nella maniera più assoluta alla volontà esposta dall’amministrazione comunale, che resta solo e soltanto quella di adottare tutti gli strumenti necessari e idonei ad investire nel Centro Storico gualdese per renderlo più bello, attrattivo, funzionale e vivibile per i residenti, le attività economiche e commerciali, i turisti e i visitatori.“

L’Amministrazione Comunale ha sottolineato di voler investire importanti risorse per il centro Storico “frutto di una programmazione e di una capacità progettuale che ha permesso di attrarre ingenti risorse economiche per un totale di 400.000 euro”.

Terminato l’incontro tra amministrazione comunale e Confcommercio, la stessa discussione si è poi spostata sul tavolo della I° Commissione Consiliare, dove sono stati illustrati gli stessi obiettivi da raggiungere e percorsi da realizzare.

“Siamo estremamente soddisfatti – ha sottolineato l’assessore al commercio Stefano Franceschini – di quanto emerso in questo nuovo incontro svoltosi ieri. Lo spirito di leale collaborazione che da tempo contraddistingue i rapporti fra Confcommercio e Amministrazione Comunale anche questa volta ci consentirà di dare risposte concrete alle esigenze di tutti gli stakeholders del centro storico con l’obiettivo comune di realizzare il nuovo piano parcheggi, viabilità e interventi di manutenzione straordinaria in maniera condivisa e partecipata”.