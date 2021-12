Comprensivo di Gualdo Tadino, un patto per rispettare l’ambiente

“Patto Green”: così è stato chiamato il contratto sottoscritto ieri mattina in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino dal dirigente Fabrizio Bisciaio, da insegnanti, studenti e personale ATA di tutti i plessi, nonché dai genitori e dai partners del Progetto d’Istituto intitolato “R come…riciclo, rispetto…”.

Hanno preso parte all’incontro il dirigente scolastico Fabrizio Bisciaio, il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, l’amministratore delegato di Esa Fabio Galilei, Maria Paola Gramaccia, insegnante e assessore all’ambiente del Comune di Gualdo Tadino, Maria Grazia Pascolini della sezione Fai di Gualdo Tadino, Sara Massoli dell’Agenzia Ambiente di Perugia e Leonardo Grassellini di Coldiretti.

La firma di questo patto è stata dettata dalla consapevolezza della gravità dei cambiamenti climatici, dall’urgenza di mantenere il riscaldamento globale sotto 1,5 gradi, di limitare l’emissione dei gas serra e dalla necessità di una collaborazione comune per difendere il futuro della Terra mediante azioni utili alla salvaguardia del pianeta.

Il sindaco Presciutti, collegato con i partners di progetto e gli studenti di tutta la scuola, si è impegnato a recepire le tante proposte e i suggerimenti degli studenti. “Voi siete un veicolo straordinario per portare nelle case e nelle famiglie il messaggio delle erre “ Riciclo, Rispetto,..” che possono diventare pratica quotidiana di tutti noi. Fare la raccolta differenziata, spegnere la luce e la TV quando non serve, sono tanti piccoli gesti che messi insieme sono molto utili non solo per la salvaguardia del pianeta, che è l’obiettivo primario, ma anche per un miglioramento della vita quotidiana per tutti noi. Quindi confido molto nel vostro stimolo, nel vostro senso critico che è puro, privo di condizionamenti esterni, senza filtri ed è la cosa che mi piace di più – ha detto – Il grande è la somma del piccolo, perciò tanti comportamenti dei singoli possono cambiare le cose.”

Presciutti nell’occasione ha ricordato che entro breve tempo Esa aprirà presso la propria sede un centro di riuso. “Potrà essere un altro strumento didattico per che invito la scuola a far visitare agli studenti perché in quella sede i ragazzi potranno vedere quante cose possono essere riutilizzate anziché buttate – ha concluso – Sono certo che questa iniziativa otterrà dei buoni risultati e che lo stimolo su questi temi potrà essere trasmesso dai ragazzi alle loro famiglie.”

“E’ necessaria quest’opera di sensibilizzazione da parte anche della scuola affinché le nuove generazioni crescano con una coscienza e una consapevolezza di tutelare l’ambiente in cui viviamo – ha sottolineato il dirigente Fabrizio Bisciaio – E‘ un patto che riguarda anche le famiglie, le istituzioni e tutti coloro che sono in contatto con il nostro istituto che hanno a cuore il nostro pianeta.”