Altro che slitta, martedì al mercato Campagna Amica di Gualdo Tadino Babbo Natale arriva sul trattore

Martedì 21 dicembre alle 11 in piazza Federico II a Gualdo Tadino tra gli stand gialli griffati Campagna Amica per la gioia dei più piccini arriva Babbo Natale. Ma non a bordo della consueta slitta bensì su un trattore.

Un’occasione imperdibile per vivere lo spirito autentico che questa ricorrenza porta con sé, che è fatta di cose semplici e buone e di momenti di convivialità. I produttori di Coldiretti, come tutti i martedì, porteranno nei loro banchi il cibo sano, sicuro e garantito da acquistare per rendere di qualità le tavole vestite a festa.

Strenne contadine, racconti e dolci – Inoltre sarà possibile trovare tante idee per doni sostenibili con le strenne contadine da acquistare pronte oppure da creare con i nostri prodotti freschi, genuini e a km zero, per donare alle persone amate le eccellenze della nostra terra in eleganti confezioni regalo. Per immergere tutti nella già magica atmosfera anche i racconti della tradizione e la degustazione di dolci tipici. Saranno presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale e le classi della scuola primaria Tittarelli. Tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anticontagio.

I mercati di Campagna Amica – Questi mercati non sono solo luoghi in cui fare la spesa, ma spazi di cultura enogastronomica in cui lo scambio diretto tra produttore e consumatore innesta sempre nuove e interessanti connessioni. E sono anche contenitori di iniziative che si muovono con il ritmo delle stagioni e con gli eventi sociali e culturali del nostro Paese e lo fanno andando a pescare l’essenza e la bellezza della tradizione che nelle campagne spesso ancora è vivida e di cui i nostri contadini sono custodi, raccontando la storia delle aziende e dei prodotti che sono lo specchio di un territorio ricco di saperi e sapori per far vivere il momento della spesa come esperienza ricca e profonda, consapevole e responsabile.