Incidente a Pianello, intervengono i vigili del fuoco e due auto tamponano un loro mezzo

Intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica, si è verificato un incidente nei pressi dell’uscita di Pianello lungo la SS 318, la Perugia-Ancona, in direzione Valfabbrica.

Nell’urto sono rimaste coinvolte due autovetture con due feriti lievi. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della centrale Perugia e durante l’intervento due auto hanno tamponato il mezzo dei pompieri che era stato posto a protezione di una delle due vetture del precedente scontro.

Fortunatamente questo secondo incidente non ha avuto conseguenze né per gli occupanti né per i vigili del fuoco che stavano operando.