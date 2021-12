Gualdo Tadino, via alle vaccinazioni per gli under 12

Il punto vaccinale di piazza Federico II di Svevia a Gualdo Tadino partirà domani, martedì 21dicembre, con la prima seduta vaccinale pediatrica. Sono 33 gli under 12 che hanno prenotato la vaccinazione per domani e giovedì pomeriggio, i due giorni scelti per la somministrazione presso il punto cittadino.

Il personale della Usl del punto vaccinale sta predisponendo dei pacchetti regalo per i bambini che riceveranno il vaccino. La struttura di piazza Federico II rimane in funzione per gli adulti nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.