“Signori, vizi e peccati di gola”: il libro di Claudia Berardi e Maria Marinangeli sulla Nocera medievale

Si terrà mercoledì 22 dicembre alle ore 17.00, presso la Biblioteca “Piervissani” di Nocera Umbra, la presentazione del libro di Claudia Berardi e Maria Marinangeli intitolato “Signori, vizi e peccati di gola”.

Si chiudono le celebrazioni dantesche, che in tutta Italia hanno caratterizzato il 2021 per il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, avvenuta nella notte tra il 13 e 14 Settembre 1321; un omaggio al Sommo Poeta, quello delle due autrici, che amava l’Umbria, e nella sua opera più importante, la Divina Commedia, ricorda Nocera nel canto XI del Paradiso. Un legame che ha suggerito loro di scrivere un testo vicino alla realtà locale per ricordare e rendere omaggio a Dante e alla Commedia ma anche alla città, in uno dei periodi storici più importanti e caratteristici. Così anche Nocera Umbra, nella cornice della biblioteca “Piervissani”, celebra il Poeta e la sua storia con la presentazione dell’opera “Signori, vizi e peccati di gola – L’Umbria, Nocera e i Trinci attraverso la Divina Commedia”, scritto a quattro per Era Nuova Edizioni.

Appassionate di Medioevo e di ricerca storica, Claudia Berardi e Maria Marinangeli hanno raccolto e riorganizzato parte del materiale elaborato nel corso degli anni riferito alla famiglia Trinci, che caratterizzò il passato di una grande porzione di territorio umbro, e quindi anche quello riguardante personaggi storici contestualizzabili in alcuni gironi dell’Inferno dantesco. Le autrici sono state accompagnate nella presentazione del libro dalla scrittrice e giornalista Antonella Frontani, di origini nocerine. Nel libro viene presentato Dante Alighieri, la Divina Commedia e quindi i sette vizi capitali, descritti e considerati anche nella loro evoluzione storica. La storia della famiglia Trinci quindi, e del suo legame con Nocera: tutto questo porta le scrittrici ad immaginare una sera alla Rocca, il Castellaccio, proprio durante un banchetto. I notabili ascoltano la lettura della Commedia e provano a condannare all’inferno, nei giorni dei vizi capitali, personaggi della Nocera medievale, realmente esistiti e descritti nel libro attraverso una ricerca storica rigorosa.

Troveremo così delineato ogni vizio, seguito da una terzina della Divina Commedia, e vi si potrà leggere la storia di un personaggio nocerino; dal momento che è stato immaginato un banchetto tra nobili, ad ogni vizio, e quindi ad ogni personaggio, è stata associata una ricetta, anche questa rigorosa nell’aderenza storica, sperimentata e sperimentabile da chiunque voglia cimentarvisi. L’appuntamento è alla Biblioteca “Piervissani” per mercoledì 22 dicembre alle ore 17.00 con le autrici, la curatrice della prefazione Antonella Frontani, il Sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi e il coordinamento letterario di Matteo Bebi di Edizioni Era Nuova.