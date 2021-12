Giappone–Italia: scambi e opportunità al Liceo delle Scienze Umane di Nocera Umbra

Presso il Liceo delle Scienze Umane di Nocera Umbra si sono avviati i lavori per portare gli studenti in Giappone.

Il professor Takeshi Tojo, docente all’Università per Stranieri di Perugia, che dall’anno scorso tiene il corso di lingua e cultura giapponese nelle classi del 3′ e 4′ Liceo di Nocera Umbra, ha invitato gli studenti a partecipare all’incontro in videoconferenza aveva come tema “Scambi e opportunità per il futuro”.

La collaborazione tra l’Ambasciata Giapponese e l’Università degli Stranieri di Perugia sta promuovendo numerose opportunità di studio e lavoro, programmi di mobilità studentesca che consentiranno agli studenti di conoscere e vivere per un po’ di tempo in Giappone.

“Profondamente convinto dell’importanza dello scambio culturale all’interno del percorso formativo dei ragazzi, il professor Takeshi – commenta professoressa Laura Bargagna, tutor interno dei ragazzi frequentanti il corso di lingua giapponese al Liceo delle Scienze Umane – sta elaborando tutta una serie di iniziative culturali per avvicinare sempre più i nostri ragazzi alla cultura e alle tradizioni del lontano Oriente”.