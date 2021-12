Covid, ancora un balzo: 677 casi in un giorno. A Gualdo Tadino più di 100 attualmente positivi

Continua a crescere il numero di contagi quotidiani in Umbria. Sono 677 quelli emersi nelle ultime 24 ore, con una crescita del 36% rispetto a ieri, con gli attualmente positivi arrivati a 4.571, 441 in più rispetto a martedì, con 236 guariti.

La situazione negli ospedali sta comunque tenendo. Sono infatti 2 in più rispetto a ieri i ricoverati, dei quali 8 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva. Nessun decesso con Covid nelle ultime 24 ore.

A Gualdo Tadino gli ultimi 10 casi (e 5 guariti) emersi tra ieri e oggi portano a 103 gli attualmente positivi. 3 i ricoverati in ospedale. Nei comuni della Fascia Appenninica, 69 i casi al momento presenti a Gubbio (7 positivi, 1 guarito) 28 a Fossato di Vico (3 in più), 20 a Nocera Umbra (1 in più), 19 a Valfabbrica (4 guariti), 4 a Costacciaro, Sigillo e Scheggia-Pascelupo (1 guarito).

VARIANTE OMICRON IN UMBRIA – 20 tamponi sono riconducibili alla variante Omicron su 66 sequenziati in Umbria. Lo ha reso noto l’assessore regionale alla salute, Luca Coletto.

“Stiamo potenziando ulteriormente il pressing e le verifiche rispetto alla varianti, ma confermo che omicron è arrivata anche in Umbria” ha commentato nel corso della conferenza stampa di fine anno, sottolineando che, in via precauzionale, sono in revisione i posti letto negli ospedali umbri, ma non le terapie intensive che “per ora rimangono tali. Per l’area medica la disponibilità odierna è di 90, ma la amplificheremo a 120 ed aumenteremo anche le semintensive da 13 a 17”.

L’assessore ha spiegato che questo “non è né più né meno che il piano di emergenza della scorsa primavera, che viene semplicemente riattivato in considerazione del fatto che è già pronto e operativo”.