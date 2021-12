Covid, nuovo record di contagi in Umbria. A Gualdo Tadino positivi sotto i cento

La vigilia di Natale ha fatto registrare un nuovo record assoluto di contagi al coronavirus in 24 ore. Dopo che anche ieri era stato raggiunto il massimo di infezioni dall’inizio della pandemia in Umbria, oggi un nuovo picco, con 1.229 nuovi positivi, il 32% in più rispetto a ieri. Due le vittime, relative ai territori comunali di Perugia e Spoleto con il totale che supera i 1.500 dall’inizio della pandemia, arrivando a 1.501.

In aumento anche i ricoveri nei reparti ordinari degli ospedali, 3 in più rispetto a ieri con 76 persone assistite nei nosocomi di Perugia e Terni, ma rimane invariato il numero di pazienti in terapia intensiva. Nonostante la crescita di positivi (ad oggi sono 6.438 gli umbri alle prese con il virus, 1.064 in più di ieri), la situazione negli ospedali è imparagonabile con quella dell’anno scorso, quando a Natale i pazienti erano 444, di cui 75 in terapia intensiva.

Nuovo record anche per i tamponi analizzati: 24.652 complessivamente, di cui 17.910 antigenici e 6.742 molecolari.



A Gualdo Tadino, dopo 8 giorni si è negativizzato il sindaco Massimiliano Presciutti, che così dopo le festività potrà riprendere regolarmente la propria attività. E’ stato lo stesso primo cittadino a comunicarlo in un videomessaggio nel quale ha invitato la popolazione a non farsi prendere dalla paura, aggiornando anche sulla situazione epidemiologica nel territorio comunale.

“Sono alcuni giorni che osserviamo una certa stabilità in città rispetto all’andamento della pandemia, ad oggi abbiamo poco meno di 100 casi complessivi – ha detto – Ma oggi un pensiero speciale va ai nostri anziani, ai bambini ed ai ragazzi, agli ospiti ed al personale della nostra casa di riposo che per il secondo Natale non potrò salutare di persona, ai ragazzi del Germoglio ed alle loro famiglie, a tutti i volontari, che in silenzio e senza clamore, stanno facendo un lavoro enorme per far passare un Natale migliore a chi vive nella sofferenza e nel disagio. Un pensiero anche a tutti gli operatori socio sanitari che da due anni stanno lavorando senza sosta per lenire le sofferenze di tante famiglie. A tutti ma proprio tutti giunga il mio più caloroso ed affettuoso augurio di Buon Natale! Grazie davvero a tutti infine per l’affetto e la vicinanza che avete dimostrato a me ed alla mia famiglia in un momento un po’ complicato per noi. Da oggi per fortuna sono ufficialmente negativo, ma per qualche giorno starò ancora a casa vicino, ma non troppo, ai miei affetti più cari che per fortuna stanno bene.”