Nocera Umbra: si perde mentre rientra dalla caccia. Lo recuperano i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Gaifana, insieme ai Carabinieri di Nocera Umbra, sono intervenuti oggi in località Montecchio di Nocera Umbra per cercare un 76enne, F.G. le sue iniziali, che si era perso mentre era a caccia col figlio. Mentre i due rientravano, l’anziano era rimasto da solo, perdendo l’orientamento anche a causa delle condizioni meteo non proprio ottimali.

Sono stati subito allertati sia la squadra cinofila, che l’Unità di Comando Locale dei Vigili del Fuoco per coordinare le operazioni sul posto. Dopo aver battuto sotto una pioggia battente la zona in cui era stata trovata l’autovettura dell’interessato, i vigili del fuoco hanno ricevuto la comunicazione che il disperso era riuscito a raggiungere da solo un’abitazione nella zona e da qui avvertire i soccorritori per il recupero.