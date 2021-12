Un calendario per aiutare gli amici a quattro zampe

Con la pandemia la situazione di abbandoni è peggiorata e ci sono anziani che hanno bisogno di aiuto per curare i loro animali. Lo fanno sapere i volontari e le volontarie del Canile Rifugio di Gualdo Tadino APS che, per aiutare gli amici a quattro zampe hanno realizzato un calendario.

L’iniziativa è di fatto un riassunto dell’anno di attività di volontariato e un ringraziamento a chi supporta le attività dell’associazione.



Con un’offerta il calendario può essere acquistato, il cui ricavato sarà interamente devoluto per aiutare i cani e i gatti in difficoltà.

Per informazioni su come riceverlo, si può chiamare o scrivere un messaggio al 𝟑͟𝟗͟𝟐͟𝟐͟𝟓͟𝟔͟𝟓͟𝟖͟𝟖͟𝟗.

Con l’occasione, i volontari ricordano che sono ancora diversi i cani in attesa di essere adottati: chi fosse interessato può contattare l’associazione.