Nocera, premiati i vincitori del concorso rivolto alle scuole indetto dalla sezione Avis

Presso l’auditorium “Cottoni” di Nocera Umbra, si è svolta la premiazione del concorso “Donare il sangue è donare la vita”, indetto dall’Avis sezione Nocera Umbra e rivolta agli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo, i quali, per l’occasione, hanno realizzato un elaborato grafico/pittorico, incentrato sul tema della donazione del sangue.

I vincitori sono stati Edoardo Toni, Michelle Biagioni, Teresa Pierangeli, Achwek Yakoubi, Anna Armillei e Alice Buriani ai quali è stato conferito un premio di 200 euro, di cui una metà destinata al vincitore, un’altra alla classe di appartenenza.

All’evento, cui hanno partecipato gli alunni interessati, i docenti e le famiglie, erano presenti il sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi e il presidente della sezione nocerina dell’Avis Gabriele De Dominici.

“Finalmente, dopo questo periodo di forzata inattività, con gioia siamo riusciti a realizzare una manifestazione per i nocerini e gli avisini, per scambiarci gli auguri di Natale e felice anno nuovo – ha commentato De Dominici – Non poteva esserci migliore occasione per incontrare e premiare i ragazzi e le insegnanti che hanno partecipato al concorso. Un grande grazie all’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri” per aver di novo sostenuto i nostri progetti ed aver partecipato fattivamente alle nostre attività. Ragazzi! Preparate i vostri colori, presto uscirà il nuovo bando”.















“Come ogni volta – ha aggiunto il dirigente scolastico, Leano Garofoletti – l’iniziativa ha ottenuto un grande successo. I lavori presentati si sono dimostrati interessanti, significativi e originali. Con l’evento si coglie l’occasione anche di sensibilizzare i giovani e le loro famiglie su temi quali la solidarietà e il dono, inteso come dovere civico di mutuo soccorso. Attraverso questa iniziativa, AVIS conferma il suo impegno e la sua vicinanza alle nostre scuole”.