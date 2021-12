Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta firmata da 38 sindaci umbri relativamente alla gestione dell’epidemia in Umbria

Non ci siamo mai tirati indietro e non lo faremo neanche stavolta, noi sindaci sappiamo bene cosa significhi assumersi quotidianamente responsabilità, soprattutto in un periodo di pandemia che si protrae ormai da due lunghi anni, continueremo ad essere come sempre al fianco dei nostri cittadini, ad interpretarne i bisogni cercando di affrontare questa nuova tempesta che abbiamo tutti di fronte in maniera ferma e responsabile.

Allo stesso tempo però non possiamo sottrarci dal dare un giudizio politico ed amministrativo sulla gestione della cosiddetta quarta ondata nella nostra regione, giudizio che del resto stanno già dando migliaia di cittadini umbri che stanno vivendo sulla propria pelle tutto il disagio che spesso sfiora l’esasperazione, dovuto al venir meno di un tracciamento non degno di tale nome, non certo per responsabilità del personale impegnato nei vari ruoli ormai allo stremo delle proprie forze, dopo mesi e mesi di ininterrotto e durissimo lavoro.

Troppo facile cavarsela col richiamo al senso di responsabilità ed alla leale collaborazione di Sindaci ed Amministratori locali, sui quali viene scaricato ancora e per l’ennesima volta tutto il peso di scelte politiche ed amministrative inadeguate da parte della Giunta Regionale, che hanno prodotto il caos al quale stiamo purtroppo assistendo. Sul grande e generoso mondo del volontariato che da subito si è messo a disposizione delle nostre comunità in maniera encomiabile e che sta operando anch’esso senza sosta da due anni, non possono ricadere responsabilità che non gli competono se non a fronte di atti e riunioni ufficiali convocate dal COR Regionale, che ha lo specifico compito in emergenza di coordinare le attività e di raccordarsi con i COC comunali, e che deve essere reso pienamente operativo nelle sue funzioni, poiché in queste settimane gli unici tentativi di coordinamento delle attività sono stati portati avanti solo dietro impulso dei comuni stessi.

Da mesi chiediamo di essere ascoltati dall’assessore con delega alla sanità ed al welfare, da mesi chiediamo di incontrarlo, ma ancora, almeno noi, non abbiamo avuto questo “grande onore” e pur apprezzando lo sforzo quotidiano delle strutture deputate alla gestione dell’emergenza sanitaria nella nostra regione e dei rispettivi apicali, con i quali abbiamo sempre avuto un rapporto di grande collaborazione, non possiamo più tollerare questo atteggiamento da parte di chi ha la responsabilità più grande, in una regione è bene ricordarlo che non arriva ad un milione di abitanti e che è salita agli onori della cronaca nazionale per gestione non proprio meticolosa della quarta ondata, come fatto da altre regioni anche molto più grandi della nostra dove si sono presi tempestivamente provvedimenti che hanno consentito una gestione meno caotica e disorganizzata di questa quarta ondata.

I Sindaci ci sono stati, ci sono e continueranno ad esserci, non ci sottrarremo mai ai nostri doveri istituzionali, butteremo ancora una volta il cuore oltre l’ostacolo gomito a gomito coi nostri concittadini, ma vorremmo finalmente farlo anche gomito a gomito con chi ha responsabilità di governo nella nostra regione, che non può e non deve continuare sistematicamente a sottrarsi al confronto, quello che chiediamo è solo rispetto e la possibilità di poter operare al meglio per lenire le sofferenze dei nostri concittadini.

Sauro Basili – Sindaco di Allerona

Damiano Bernardini – Sindaco di Baschi

Cristian Betti – Sindaco di Corciano

Matteo Burico – Sindaco di Castiglione del Lago

Andrea Capponi – Sindaco di Costacciaro

Mirco Ceci – Sindaco di Pietralunga

Giulio Cherubini – Sindaco di Panicale

Giacomo Chiodini – Sindaco di Magione

Luciano Conti – Sindaco di Avigliano Umbro

Mario De Carolis – Sindaco di Cascia

Fabio Di Gioia – Sindaco di Arrone

Annarita Falsacappa – Sindaca di Bevagna

Francesco Federici – Sindaco di Massa Martana

Monia Ferracchiato – Sindaca di Fossato di Vico

Gianluca Filiberti – Sindaco di Lugnano in Teverina

Valentino Filippetti – Sindaco di Parrano

Paolo Fratini – Sindaco di San Giustino

Giampiero Fugnanesi – Sindaco di Sigillo

Federico Gori – Sindaco di Montecchio

Moreno Landrini – Sindaco di Spello

Giampiero Lattanzi – Sindaco di Guardea

Marsilio Marinelli – Sindaco di San Venanzo

Letizia Michelini – Sindaca di Monte Santa Maria Tiberina

Gianluca Moscioni – Sindaco di Lisciano Niccone

Stefano Paoluzzi – Sindaco di Penne in Teverina

Massimiliano Presciutti – Sindaco di Gualdo Tadino

Stefania Proietti – Sindaca di Assisi

Mirco Rinaldi – Sindaco di Montone

Luca Secondi – Sindaco di Città di Castello

Andrea Sisti – Sindaco di Spoleto

Bernardino Sperandio – Sindaco di Trevi

Filippo Stirati – Sindaco di Gubbio

Rachele Taccalozzi – Sindaco di Montefranco

Fabio Vergari – Sindaco di Scheggia e Pascelupo

Paolo Longaroni – Sindaco di Castel Viscardo

Francesco De Rebotti – Sindaco di Narni

Paolo Ferricelli – Sindaco di Piegaro

Sandro Pasquali – Sindaco di Passignano sul Trasimeno