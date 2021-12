Record di positivi in Umbria: 2717. Aumentano i ricoveri. 35 nuovi casi a Gualdo, 93 a Gubbio

Nelle ultime 24 ore è esploso il contagio di coronavirus in Umbria, con 2717 nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore dove si è registrata purtroppo una nuova vittima residente nel comune di Sangemini, che porta il totale da inizio pandemia a 1.502.

Rispetto al picco precedente di appena 4 giorni fa (1.229 nuovi casi), il numero è più che raddoppiato con una crescita anche dei ricoveri con Covid nei reparti ordinari: 10 in più, con al momento 112 persone in ospedale delle quali 8 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva.

Con 132 guariti, gli attualmente positivi in Umbria salgono così a 11.091, vicino al punto massimo del 22 novembre 2020 quando erano 11.577. Un record che anche questo, visto l’andamento del contagio, sembra poter essere a breve superato.

Nuovo massimo di contagi in 24 ore anche a Gualdo Tadino e Gubbio, rispettivamente con 35 e 93 nuovi casi. A Gualdo Tadino, che ha fatto registrare anche 9 guarigioni, gli attualmente positivi salgono a 124. A Gubbio, con un solo guarito nell’ultimo giorno, i casi al momento presenti nel territorio comunale arrivano a 243. Due gualdesi e due eugubini sono ricoverati in ospedale.

A Nocera Umbra il sindaco Virginio Caparvi è in quarantena a causa di un contatto stretto in municipio con una persona risultata positiva. Il primo cittadino sta bene ed è risultato negativo al primo tampone, ma dovrà attendere l’esito del secondo per tornare alla propria attività. In isolamento – riporta il Corriere dell’Umbria – anche alcuni membri del consiglio comunale e impiegati. Nel territorio comunale nocerino sono stati 7 i nuovi casi nelle ultime 24 ore con 2 guariti. 29 gli attualmente positivi.

A Fossato di Vico 3 nuovi casi e 42 attualmente positivi, 9 i nuovi positivi a Sigillo che portano il totale a 24, 6 a Costacciaro per complessivi 15, 4 a Scheggia-Pascelupo (14 in totale), 4 a Valfabbrica con 1 guarito con 30 attualmente positivi.