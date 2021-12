Contest fotografico “Natale a Nocera”, premiati i vincitori

Sono stati consegnati, nella sede dell’Ente Palio dei Quartieri a Palazzo Dominici, i premi del contest “Natale a Nocera”. Le fotografie premiate, tra le circa cinquanta ricevute, sono di Nadia Bazzucchi, Erika Guanciarossa e Nicoletta Casagrande. Le menzioni speciali per Anna Maria Orazi e Roberto Rosi.

A consegnare i riconoscimenti, la presidente dell’Ente Palio dei Quartieri Sandra Ortega. Presenti alla premiazione il vicesindaco Alberto Scattolini, i presidenti dei quartieri Fabio Pallotta di Borgo San Martino, Daniele Sorbelli di Porta Santa Croce, il fotografo e giudice del contest Stefano Pasquini che ha illustrato i criteri utilizzati per la valutazione delle foto selezionate: qualità generale dell’immagine, pertinenza con il tema del concorso e chiarezza comunicativa.

“Siamo soddisfatti – ha detto la presidente Sandra Ortega – per il contest fotografico che è stato accolto con grande entusiasmo e, visto il successo, sarà senz’altro riproposto. Voglio ringraziare i collaboratori di entrambi quartieri e le aziende nocerine che hanno donato le confezioni di prodotti tipici locali per i vincitori”.

Erika Guanciarossa

Roberto Rosi

Il vicesindaco Alberto Scattolini si è congratulato con la presidente e il direttivo dell’Ente per il lavoro effettuato e per come sono stati gestiti gli eventi natalizi di questi giorni, augurando che nel 2022 la festa del Palio ad agosto, dopo le edizioni saltate a causa della pandemia, possa svolgersi nella sua completezza.

“Guardando con attenzione tutte le immagini pervenute – ha spiegato Stefano Pasquini – sembra emergere prepotentemente il forte senso di solitudine e straniamento collegato al periodo non facile che anche Nocera, come d’altra parte una gran fetta del mondo, sta vivendo attualmente. Strade deserte, luci sì, ma poche persone. Ma anche risalta la voglia di questa comunità di riprendere a festeggiare tutti insieme, affermando che – nonostante tutto – è ancora comunque di nuovo Natale. Forza, Nocera! E auguri a tutti!”.