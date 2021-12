San Pellegrino: fiamme in casa, una donna e 3 bambini bloccati in terrazza!

La paura è stata tanta quando, poco prima di mezzogiorno di oggi 30 dicembre, una donna si è dovuta rifugiare sul terrazzo della propria abitazione insieme ai suoi tre figli a causa di un incendio divampato all’interno dell’appartamento. È accaduto nella frazione gualdese di San Pellegrino, dove i vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana sono intervenuti per mettere in sicurezza la donna e i tre bambini di 8, 4 e 3 anni.

Le quattro persone sono state soccorse, portate fuori e consegnate al personale del 118 che le ha trasportate all’ospedale comprensoriale di Branca per le cure a seguito dell’inalazione del fumo che aveva invaso l’abitazione.

Il fuoco non ha causato grandi danni strutturali alla casa, ma ovviamente questa non sarà fruibile fino alla sua messa in sicurezza e al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dei locali interessati dall’incendio. Sul posto anche la Polizia Municipale di Gualdo Tadino.