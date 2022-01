Covid, nuovo record di casi in Umbria. 156 nuovi positivi a Gubbio, 32 a Gualdo Tadino

Ennesimo record di nuovi casi di coronavirus e di attualmente positivi in Umbria. Dopo il rallentamento emerso nel bollettino di ieri, il nuovo anno apre con 3.838 positivi emersi in 24 ore. Tantissimi i test effettuati: complessivamente 26.233 dei quali 6.247 tamponi molecolari e 19.986 antigenici, ma la percentuale di positivi continua a salire fino al al 14,63%.

417 i guariti e nessun decesso, con gli attualmente positivi che arrivano a 22.824 in Umbria, stabilendo un nuovo picco. Negli ospedali crescono i ricoverati nei reparti ordinari, ma rimangono stabili i pazienti in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 10 letti occupati in più per un totale di 141, con 8 persone in rianimazione, 1 in meno rispetto a ieri.

Boom di casi a Gubbio, con 156 positivi rilevati nel bollettino odierno che, sottraendo i 6 guariti, portano gli attualmente positivi a 633. Altri 32 positivi e 5 guariti a Gualdo Tadino che arriva a 217 persone alle prese con il virus, a un soffio dal record del 22 novembre 2020 quando i gualdesi contagiati erano 220.

Incrementi di infezioni si sono registrati in tutti i comuni della Fascia Appenninica e dell’Alto Chiascio, con 78 attualmente positivi a Nocera Umbra, 61 a Valfabbrica, 51 a Fossato di Vico, 45 a Sigillo, 29 a Costacciaro e 21 a Scheggia e Pascelupo.

Complessivamente sono 5 i ricoverati, dei quali nessuno in terapia intensiva: 2 eugubini, 2 gualdesi e 1 residente a Scheggia-Pascelupo.