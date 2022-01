Luigi è l’ultimo nato del 2021 all’ospedale di Branca

Nessun nuovo nato finora all’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino. La cicogna è arrivata per l’ultima volta la mattina del 31 dicembre alle 9,55 portando Luigi, nato con taglio cesareo, che pesa 3,640 kg ed è figlio di una coppia residente a Perugia.

Nel 2021 presso l’ospedale di Branca sono stati effettuati 514 parti.

Si chiama Nora invece la prima nata negli ospedali dell’Usl Umbria 1. Pesa 2,610 kg ed è venuta alla luce alle 9,47 con taglio cesareo presso l’ospedale di Città di Castello. Nora è figlia di una coppia di Umbertide. Presso lo stesso ospedale l’ultima nata del 2021 si chiama Wang Jun. La bambina, che pesa 2,400 kg, è nata il 31 dicembre alle 9,52 ed è figlia di una coppia che vive a Castelfranco, in provincia di Arezzo. Nel 2021 presso l’ospedale di Città di Castello sono stati effettuati 684 parti.

Per quanto riguarda il numero di accessi ai Pronto Soccorso connessi ai festeggiamenti della notte del 31 dicembre ne sono stati registrati quattro all’ospedale di Città di Castello, tre ad Assisi, due a Pantalla e nessuno a Branca e Castiglione del Lago. Non c’è stato alcun caso grave. I pazienti sono stati subito dimessi o tenuti sotto osservazione per qualche ora prima di essere rimandati a casa.