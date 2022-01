Venite Adoremus. Domani 2 gennaio il presepe vivente dell’Associazione Capezza

Dopo due rinvii, dovuti al maltempo, nei giorni di Natale e Santo Stefano, finalmente l’Associazione Capezza di Gualdo Tadino proporrà domani, domenica 2 gennaio, il presepio vivente Venite Adoremus. È la sesta edizione di quello che è diventato uno delle manifestazioni natalizie più suggestive dell’Umbria.

L’evento si svolgerà come di consueto negli orti dell’Istituto Bambin Gesù in via Cesare Battisti e quest’anno è ispirato al dipinto di Pietro Vannucci detto “il Perugino”.

Il presepe aprirà al pubblico dalle ore 17 alle 19.30. Stessi orari anche per il prossimo giovedì 6 Gennaio. Per accedere sarà necessario il Green Pass. L’evento è patrocinato dal Comune di Gualdo Tadino e si svolge in collaborazione con l’Istituto Bambin Gesù di Gualdo Tadino