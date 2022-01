Istituto Superiore Sigismondi, due percorsi scolastici per raggiungere il mondo

La fisionomia dell’Istituto Superiore “Sigismondi” di Nocera Umbra, nei suoi due indirizzi di studio, è caratterizzata dalla capacità da una parte di radicarsi al territorio e dall’altra di per prendere il giusto slancio e raggiungere il resto del mondo. Vediamoli da vicino.

Il Liceo delle Scienze Umane assicura allo studente una formazione culturale completa, fondata sullo studio delle discipline di indirizzo, fra le quali la Psicologia e la Filosofia, garantendo anche un’importante preparazione nelle lingue straniere, con percorsi di francese e spagnolo nel biennio, affiancati all’inglese curricolare. Significativa anche la formazione scientifica, con attività laboratoriali appassionanti anche per lo studioso umanista.

Dal terzo anno sarà possibile intraprendere percorsi universitari, tramite una convenzione con l’Università per Stranieri, e sostenere esami per un totale di 18 CFU, che verranno formalmente riconosciuti dall’Università. Fra i percorsi si nomina il Giapponese, vera attrazione per i nostri studenti, che stanno ottenendo ottimi risultati sia nel percorso di studi specifico che negli esami finali. Al liceo si è avviata anche la didattica con iPad Apple, che ai libri cartacei abbina la tecnologia più all’avanguardia e prepara alla modernità.

Il diplomato liceale può accedere a tutti i corsi universitari, che spaziano dalla formazione umanistica (Lettere, Lingue, Giurisprudenza) a quella specifica di indirizzo e per l’insegnamento (Psicologia, Scienze della formazione primaria, Scienze dell’educazione); sono incluse anche le facoltà scientifiche (Scienze infermieristiche, Biologia, Scienze Naturali), perché la formazione liceale si caratterizza sempre per la sua completezza.

L’Istituto Tecnico Industriale Elettronico-Elettrotecnico assicura allo studente una solida preparazione professionale, che lo rende pronto e competitivo sul mercato del lavoro, insieme ad una formazione intellettuale che gli apre le porte delle più importanti Facoltà scientifiche (Ingegneria, Informatica, Matematica).

Dopo un biennio comune a tutti gli istituti tecnici, la scuola offre esperienze di alternanza scuola-lavoro di alto valore formativo, grazie a solide collaborazioni con aziende leader del territorio e multinazionali del settore elettro-meccanico, oltre al nuovo percorso formativo per il conseguimento del “Patentino della Robotica”.

Nel corso del quinquennio, lo studente affronta discipline come elettronica, informatica, lab. elettro-meccanico e robotica; la didattica è fondata su attività laboratoriali, costantemente documentate anche dai nostri canali social, con uno sguardo sempre attento all’innovazione tecnologica.

Una recente statistica sui diplomati degli ultimi anni, divulgata anche dalle fonti di informazione locali, ha messo in risalto che quasi il 90% di essi ha trovato un’occupazione dopo il diploma, in settori come l’energia, l’impiantistica, le telecomunicazioni e i trasporti; altri, iscritti all’Università, hanno conseguito buoni risultati anche in facoltà complesse come Ingegneria.

Tra i progetti comuni alle due scuole, oltre ai Pon e all’ Erasmus+ ci sono:

la didattica integrata tramite piattaforma Google Education;

le certificazioni linguistiche Trinity e Cambridge, arricchite dalle mobilità all’estero;

il progetto “Legalità” e lo sportello psicologico d’ascolto e supporto;

il progetto “Creadig”, per produzioni multimediali nel campo della realtà virtuale e aumentata.

Gli studenti, che con le famiglie saranno chiamati a fare una scelta per il futuro scolastico potranno visitare l’Istituto Sigismondi, in via Septempedana, negli open days programmati dalle 15,30 alle 19,30 nelle seguenti giornate:

Sabato 8 gennaio

Domenica 16 gennaio

Sabato 22 gennaio

Domenica 23 gennaio

I due indirizzi di scuola superiore, insieme all’intero Istituto Omnicomprensivo, costituiscono un vanto per la nostra comunità, fiore all’occhiello di un territorio vitale che, pur arroccato nelle sue splendide mura medievali, spalanca le porte al mondo e si relaziona con esso con la competenza e la professionalità che in tutte le parti ci vengono riconosciute.