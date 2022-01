Bilancio di un anno tra pandemia, investimenti e progetti. La giunta di Gualdo Tadino analizza il suo 2021

Tempo di bilanci per l’amministrazione comunale di Gualdo Tadino che ha tirato le somme delle attività svolte nel 2021, anno condizionato sempre dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19 tuttora in corso e ha informato sulle principali questioni che saranno al centro dell’azione di governo nel 2022.

Il sindaco Massimiliano Presciutti, e la giunta comunale con il vicesindaco Fabio Pasquarelli e gli assessori Barbara Bucari, Marco Parlanti, Stefano Franceschini e Paola Gramaccia hanno fatto il punto della situazione nei loro ambiti.

Presciutti ha ricordato come “il 2021 sia stato il primo anno intero di pandemia, un anno difficile dove abbiamo affrontato tante emergenze ma l’attività amministrativa non è stata mai ferma. In questi ultimi dodici mesi abbiamo comunque portato avanti molte cose rilevanti per la città ed i cittadini gualdesi. Il 2021 si è chiuso con una notevole mole di investimenti importanti. Tra questi ci sono sicuramente i rifiuti, settore nel quale siamo stati in grado di garantire quotidianamente un servizio di efficace e di qualità nonostante la delicata situazione legata al Covid-19 che ha portato gli operatori Esa ad effettuare servizi e giri extra per recuperare i rifiuti delle persone positive.”

RECUPERO AREA ROCCHETTA E IL “NODO” DEL VECCHIO STABILIMENTO – Il ripristino della Valle del Fonno e la realizzazione dell’oasi nella zona della Rocchetta con un intervento da parte dell’azienda, il cui progetto è stato presentato ieri in Regione, è stato uno degli argomenti più importanti della conferenza stampa. Presciutti ha ribadito la volontà di andare avanti e di passare attraverso una partecipazione pubblica come già fatto nel 2015, quando il rinnovo era stato autorizzato dalla Regione e poi stoppato dai ricorsi della Comunanza Agraria. I passaggi prevedono per il prossimo 10 gennaio la visione del progetto di recupero da parte dei consiglieri comunali e dei membri della giunta, successivamente verrà presentato in forma pubblica con la possibilità per tutti i portatori di interesse di contribuire in forma scritta per apportare eventuali migliorie al progetto stesso. Quindi, al termine di questo iter partecipativo che sarà scandito da una tempistica molto stringente, il consiglio comunale si esprimerà. Sarà quindi la volta della Conferenza dei Servizi a concludere i vari passaggi.

Su questo argomento è intervenuto anche il vicesindaco Fabio Pasquarelli che ha valutato molto positivamente il progetto sotto il profilo idraulico per quanto concerne la messa in sicurezza dell’area, ma ha sollevato delle perplessità riguardo il destino dei capannoni della vecchia fabbrica che Rocchetta Spa ha detto di voler mettere a disposizione del Comune. 1800 metri quadrati da poter utilizzare con l’ipotesi di realizzarvi all’interno un’area ristoro, un’area museale, spazi per negozi dedicati al noleggio delle attrezzature per attività outdoor e di produzioni tipiche della zona. Pasquarelli ha rilevato che la realizzazione di tutto ciò, come inserito anche nel video di presentazione del progetto, verrebbe a costare oltre due milioni di euro, un importo fuori dalla portata delle casse comunali. Al riguardo il sindaco Presciutti ha puntualizzato che “non possiamo permetterci un intervento a metà” e per trovare una soluzione è prevista una interlocuzione con la Regione e con la proprietà.

RECUPERO EX OSPEDALE CALAI – “Dopo gli incontri istituzionali avvenuti con la Regione nel 2021 e viste le opportunità che nel 2022 si avranno, grazie ai finanziamenti offerti per le Case di Comunità dai fondi del PNRR, nei prossimi mesi ci sono tutti i presupposti per dare il via a una progettualità, che sarà accolta a prescindere dalle reciproche posizioni tenute in passato. L’unica cosa che ci interessa, infatti, è fare fatti concreti per la comunità e partire con un progetto serio“, ha evidenziato Presciutti.

In merito è in programma a breve un incontro tra l’amministrazione comunale e l’assessore regionale alla sanità Luca Coletto per approfondire le progettualità e sbloccare un iter fermo da diversi mesi.

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI – Il vicesindaco Fabio Pasquarelli ha ricordato come nel sono stati fatti investimenti di quasi 500mila euro e sono stati ultimati tre importanti lavori, ossia la riqualificazione del Palazzetto Medievale, l’ampliamento del Museo del Somaro, la sistemazione del piazzale di Via degli Zoccolanti.

Altri interventi hanno riguardato migliorie al canile San Lazzaro (40.000 €), efficientamento dell’illuminazione della Scuola Media Storelli (73.000,00 € Finanziamento: Comunale con risparmio consumi) mentre sono in corso di esecuzione altri 10 interventi, con molte risorse messe in campo, tra i quali l’adeguamento sismico della Scuola Tittarelli, la realizzazione di due edicole funerarie, l’adeguamento del ciclodromo “Adolfo Leoni”, la realizzazione di un Centro Sportivo Polifunzionale presso l’ex campo sportivo di Via Lucantoni, il primo stralcio funzionale del Centro Promozionale della Ceramica, la sistemazione del piazzale Valsorda (area camper), “Le Vie dell’Acqua” con il restauro e la valorizzazione di alcune infrastrutture idrauliche, l’urbanizzazione della Zona Industriale Sud 1° e 2° stralcio, la manutenzione straordinaria della strada Palazzo Mancinelli e della pavimentazione di Corso Piave.

Sono in corso di approvazione, inoltre, i progetti che riguardano il consolidamento del costone roccioso della Rocchetta, la riqualificazione funzionale della Chiesa di San Francesco e della Rocca Flea, la realizzazione del percorso pedonale in zona San Guido delle Vie dell’Acqua.

“Le nostre strutture comunali stanno lavorando per effettuare progetti attraverso i fondi messi a disposizione dal PNRR, mentre rispetto all’ufficio manutenzione voglio ricordare come, grazie anche agli operai assunti nel 2021 attraverso concorso pubblico, si sono ottenuti grandi risultati. Solo per citarne uno ricordo gli interventi fatti sulla Strada di Roncaglia, che dopo anni di inagibilità, è stata riaperta al transito permettendo di collegare Pieve di Compresseto a Biagetto e all’Ospedale di Branca. Le manutenzioni sulle strade comunali continueranno anche in questo 2022”, ha detto Pasquarelli.

ESA E RIFIUTI – A seguire è stata poi la volta dell’assessore Paola Gramaccia che ha ribadito come “il 2021 sia stato un anno difficile. Riguardo ai rifiuti, Esa si è dimostrata una società che giornalmente riesce a svolgere il proprio lavoro in modo egregio, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, che ogni giorno comportano ritiri specifici dei rifiuti e una riorganizzazione dei giri da effettuare. Esa è all’avanguardia anche in temi di risparmio energetico, sempre lo scorso anno è stato infatti installato un impianto fotovoltaico presso la sua sede che permetterà di ottenere un notevole risparmio energetico.”

Sempre Esa (ora di totale proprietà dal Comune di Gualdo Tadino), poi, nel 2021 ha iniziato ad essere una società multiservizi con l’affidamento della pulizia e apertura del palazzetto dello sport e delle palestre comunali, la gestione del canile di San Lazzaro, il facchinaggio per le farmacie comunali, la sanificazione e sicurezza di alcuni impianti sportivi e la gestione dell’archivio storico e di quello comunale.

In ambito di risparmio energetico, inoltre, pochi giorni fa è partita la gara per l’affidamento in concessione dell’attività di progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi connessi all’adeguamento normativo e alla riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e della fornitura di energia, con contratto di partenariato pubblico privato. Si tratta di una concessione, il cui termine massimo è fissato in 20 anni, che prevede un valore stimato di oltre 7 milioni di euro con un importo annuo, in relazione al quale dovrà essere presentata l’offerta, di circa 356mila euro.

L’appalto comporta lo svolgimento delle seguenti attività: la gestione degli impianti di illuminazione pubblica presenti nel territorio comunale, compresa la fornitura dell’energia elettrica, considerata prestazione principale; la progettazione, l’esecuzione ed il finanziamento dei lavori di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica, considerata prestazione secondaria

Tutto questo prevede un progetto di efficientamento energetico più ampio messo in campo dall’amministrazione comunale, che ha visto interessare nel 2021 anche la scuola Franco Storelli e la scuola di Cartiere.

BILANCIO E DIGITALIZZAZIONE – L’assessore Marco Parlanti ha ricordato ricordando come “ad aprile sia stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 ed è stato approvato il DUP 2021-2023, nel mese di maggio sono stati concessi contributi per fronteggiare l’emergenza Covid-19 a favore delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi, a giugno c’è stata l’approvazione tariffe ed agevolazioni TARI 2021, mentre è stato finanziato ad Ottobre per oltre mezzo milione di euro il progetto di cooperazione internazionale “Hub Particular con partner Cuba”.

Dal punto di vista amministrativo nel 2021 sono stati prodotti i seguenti atti amministrativi: 77 Delibere del Consiglio Comunale, 275 Delibere della Giunta Comunale, 971 Determinazioni Funzionari, 150 Ordinanze, 23 Decreti Sindacali.

Per quanto riguarda il personale alla fine del 2020 i dipendenti comunali erano 80 di ruolo e 3 a tempo determinato, mentre a fine 2021 sono 85 di ruolo e 2 a tempo determinato. Nel 2021 sono andati in pensione 6 dipendenti mentre negli ultimi dodici mesi ne sono stati assunti 11, sempre attraverso dei concorsi. Tra questi figura anche una nuova Assistente Sociale.

Nel 2021 è inoltre proseguita la digitalizzazione del Comune nell’ottica della semplificazione degli atti a disposizione dei cittadini, che ha portato alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi (Delibere Consiliari, di Giunta, ecc.) e alla messa on-line del portale virtuale Digitadino, che permette agli utenti di utilizzare 7 giorni su 7, h24 una serie di servizi restando a casa. Tra questi c’è la possibilità di ottenere certificati anagrafici gratuiti.

SPORT, TURISMO E VIABILITA’ – A seguire è stata poi la volta dell’assessore Stefano Franceschini, che ha sottolineato come “il 2021 sia stato l’anno dell’affidamento in gestione ad Esa degli impianti sportivi per la sanificazione e il rispetto delle normative sulla sicurezza ma anche quello dell’acquisto della proprietà del campo sportivo di Cerqueto da parte del Comune di Gualdo Tadino.

Sempre in tema di gestione degli impianti sportivi ricordo inoltre che a breve verrà decisa anche la gestione del bocciodromo. Nel 2022 per quanto riguarda la pista ciclabile sono stati assegnati i lavori da effettuare e a breve partiranno gli interventi che porteranno al restyling dell’impianto, successivamente un cantiere verrà aperto anche presso il vecchio “Carlo Angelo Luzi” di via Lucantoni dove verrà realizzato un centro al coperto per l’atletica leggera.

Sugli eventi sportivi invece il 2021 è stato l’anno dei due grandi iniziative di rilievo nazionale e internazionale come l’arrivo della tappa Monticiano-Gualdo Tadino nella corsa ciclistica della Tirreno Adriatico e quello della seconda prova del campionato italiano di Trial e Minitrial.

In questo 2022 invece si svolgeranno altre importanti gare motociclistiche e a Gualdo Tadino ad inizio autunno si terrà la giornata conclusiva del Festival europeo dello sport per tutti, un evento di caratura internazionale.

Nelle iniziative legate al turismo e allo sviluppo economico del 2021 Franceschini ha ricordato la partecipazione al Cheese di Bra, evento nel quale hanno partecipato, esponendo i loro prodotti, quattro aziende locali legate all’alimentare. “Stiamo proseguendo sulla strada della valorizzazione dei prodotti locali, che ci sta dando diverse soddisfazioni e nel 2022 stiamo andando verso la realizzazione di un distretto locale insieme ai Comuni della fascia ed al GAL per promuovere al meglio le nostre eccellenze gastronomiche”, ha detto.

Con il PNRR il Comune sta cercando di attivare le comunità energetiche anche a Gualdo Tadino.

Sul nuovo piano parcheggi e viabilità del centro storico, Franceschini ha evidenziato che questo “avrà l’obiettivo di rendere migliore, più fruibile e più vivibile per residenti, attività commerciali, attività economiche e turisti il nostro centro città”. Il sindaco Presciutti ha aggiunto che la bozza del documento è stata inviata alle associazioni di categoria e alla Commissione consiliare competente “al fine di avere un piano il più possibile condiviso. Siamo l’ultimo centro storico d’Europa a non avere una regolamentazione al riguardo – ha detto – Questo porterà 600 posti auto con tariffe differenziate tra i 50 centesimi e 1 euro l’ora, posti per disabili e parcheggi rosa.” Per quanto riguarda lo spostamento della fontana di piazza Garibaldi, il primo cittadino ha evidenziato che questo permetterà di avere una piazza completamente fruibile e un’area pedonale più ampia in determinati periodi dell’anno.

CULTURA, EVENTI, SCUOLA E SOCIALE – A chiudere la conferenza stampa è stata poi l’assessore Barbara Bucari che ha sottolineato come “l’ultimo anno, sebbene contrassegnato dal Covid, siamo riusciti a portare avanti diverse importanti progettualità in diversi settori.”

Questi in sintesi gli interventi: Progetto Pietre d’Inciampo, che proseguirà anche nel 2022; eventi in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri; riapertura del Museo del Somaro, che è entrato a far parte del Polo museale di Gualdo Tadino; valorizzazione di diversi artisti gualdesi con esposizioni presso Casa Cajani e conseguimento di un importante finanziamento che permetterà la digitalizzazione di tutte le opere del Museo Archeologico.

In estate sono state organizzati diversi appuntamenti tra cui spicca il concerto a Valsorda di Ludovico Einaudi.

Sul fronte turismo Gualdo Tadino e i Comuni della Fascia si sono aggiudicati il bando Vivere Appennino per la realizzazione di un portale per la valorizzazione della montagna.

Nel sociale e nella scuola il finanziamento di oltre un milione di euro destinato al recupero dell’ex scuola di Vaccara, che sarà ristrutturata e riconvertita in un centro polifunzionale per i servizi alla famiglia. Erogati diversi aiuti per sostenere le famiglie in difficoltà colpite dalla pandemia, contributi per pagare parte delle rette degli asili nido e sostegno alle attività dei centri estivi.