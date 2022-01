Covid, altri 3.811 casi in Umbria. A Gualdo Tadino sfiorati i 300 positivi, più di 800 a Gubbio

Un altro balzo in avanti di positivi in Umbria: 3.811 i nuovi casi di coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 26mila test dei quali 6.859 molecolari. La percentuale di positività è del 14,49%

Purtroppo si sono verificati altri 2 decessi di persone residenti nei comuni di Gubbio e Terni con il totale che arriva a 1.512 dall’inizio della pandemia. Impennata di attualmente positivi, non frenata dai 398 guariti, che in Umbria raggiungono i 27.816, 3.411 in più rispetto a ieri, che è anche un nuovo record assoluto.

Negli ospedali aumentano i pazienti con Covid: ad oggi sono 187 (15 in più rispetto a ieri) di cui sempre 10 si trovano in terapia intensiva. Il numero di ricoverati porterebbe verso il cosiddetto “scenario 5” che prevede l’allargamento a 264 posti letto Covid negli ospedali umbri complessivi. Prima di questo però sta prendendo corpo una soluzione intermedia che sarebbe aggiungere una trentina di posti letto tra l’ospedale di Perugia e quello Branca. Il nosocomio di Gubbio-Gualdo Tadino entrerebbe quindi a far parte degli ospedali con pazienti Covid, dopo non essere stato inserito nel Piano deliberato il 30 dicembre scorso.

A Gualdo Tadino sono emersi 55 casi nelle ultime 24 ore, con gli attualmente positivi saliti a 291, nuovo picco dall’inizio della pandemia. I ricoverati sono aumentati, adesso sono 6 di cui 1 in terapia intensiva.

A Gubbio 31 nuovi positivi a 817 persone alle prese con il virus (2 ricoverati), Nocera Umbra con i 19 casi emersi tra ieri e oggi supera i 100 attualmente positivi (103), 71 a Valfabbrica, 68 a Sigillo, 50 a Fossato di Vico (1 ricoverato), 36 a Costacciaro, 26 a Scheggia e Pascelupo (2 ricoverati).