Covid, cinque decessi in Umbria di cui uno a Gualdo Tadino. Pazienti Covid a Branca

Sono 5 i decessi che si sono verificati in Umbria di persone positive al Covid-19. Una di queste era residente a Gualdo Tadino, che purtroppo vede salire a 19 complessivamente il numero di persone che hanno perso la vita dall’inizio della pandemia: l’ultimo decesso risaliva al 24 giugno 2021. Gli altri pazienti erano residenti nei comuni di Gualdo Cattaneo, Narni e Terni (2).

Calano i gualdesi ricoverati in ospedale: da 7 sono scesi a 3 dei quali nessuno si trova in terapia intensiva. Anche a livello regionale si è registrata una diminuzione di pazienti con Covid presenti negli ospedali umbri: ad oggi sono 190, 3 in meno rispetto a ieri, di cui 8 (4 in meno del giorno precedente) in terapia intensiva.

Riguardo gli ospedali, Branca diventa il quinto ospedale umbro con pazienti Covid. Sono stati previsti 14 posti letto nel nosocomio di Gubbio-Gualdo Tadino e al momento ne risultano occupati 6. L’ospedale comprensoriale (insieme ad altri 16 posti aumentati a Perugia) rientra in uno step intermedio previsto dalla Regione Umbria prima di passare allo “scenario 5” che prevede la messa a disposizione di 264 posti letto ai pazienti Covid-19. In quel caso potrebbero essere coinvolte le strutture di Pantalla e Spoleto.

Riguardo l’andamento dell’epidemia, sono 1.084 i casi emersi nelle ultime 24 ore, quasi 3.000 in meno rispetto ai giorni precedenti, ma a fronte di un numero molto più basso di tamponi: 4.665 quelli esaminati dei quali 862 molecolari. Tant’è che la percentuale di positività è schizzata al 23,23%. 1.039 le guarigioni con gli attualmente positivi in Umbria salgono a 31.903, 40 in più rispetto a ieri.

16 nuovi casi di positività rilevati a Gualdo Tadino con 9 guarigioni e 340 attualmente positivi presenti nel territorio comunale. Altri 32 positivi a Gubbio con 27 guariti e 981 eugubini alle prese con il coronavirus, dei quali 3 sono ricoverati in ospedale. Negli altri comuni della Fascia Appenninica Nocera Umbra ha 136 attualmente positivi, Valfabbrica 88, Sigillo 75, Fossato di Vico 53 (1 ricoverato), Costacciaro 38, Scheggia e Pascelupo 27. Nessun ricoverato della zona si trova in terapia intensiva.