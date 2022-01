Forza Italia: “Il progetto Rocchetta punto di partenza per il rilancio della città. Basta divisioni”

Grande soddisfazione per il progetto di recupero dell’area della Rocchetta ritenendolo un grande punto di partenza per la riqualificazione della città è stato espresso dal Coordinamento gualdese di Forza Italia.

Gli stessi componenti, Silvia Minelli, Fabio Viventi e Gianni Frillici, auspicano che questo piano “sia uno sprono al dialogo costruttivo di tutte le parti interessate, a partire dall’Azienda Rocchetta, Regione dell’Umbria, Amministrazione Comunale e Comunanza Agraria”, anche se, come riportato nell’ultimo comunicato, l’ente montano rimane fermo sulle proprie posizioni.

Forza Italia rileva inoltre che “quello che è successo in questi giorni presso la Regione dell’Umbria per mezzo del suo Vice Presidente, nonchè nostro concittadino, Roberto Morroni, in merito alla presentazione del progetto per la riqualificazione dell’area Fonti Rocchetta, di certo ridona sorriso e speranza ai gualdesi, dopo anni di profondo declino e abbandono della città da parte di quest’ ultima amministrazione targata Partito Democratico.”

“Finalmente possiamo tornare a citare quel concetto che ormai da tempo nessuno a Gualdo ricorda più: sviluppo economico e turistico, visione verso il futuro – sottolinea con soddisfazione Fi – ben distante dalla politica, lontana anni luce dalla nostra, fatta di contentini o di progetti isolati e privi di un collante strategico di lungo corso. Per l’ennesima volta chiediamo a questa Amministrazione un deciso quanto estremo cambio di passo, perché è sotto gli occhi di tutti che la nostra popolazione scende numericamente e inesorabilmente mese dopo mese, certificando trasferimenti soprattutto dei nostri giovani in altre realtà cittadine sicuramente più dinamiche e propositive della nostra.”

Il Coordinamento Comunale poi si rivolge nuovamente alla Comunanza Agraria: “Se di bene collettivo si vuole parlare, allora non è più tempo di tergiversare né di arroccarsi in posizioni che vanno nella direzione opposta. Oggi Gualdo e i gualdesi hanno un progetto concreto e fattibile, fatto di passaggi chiari e definiti anche sotto il profilo finanziario. Circa quattro milioni di euro di investimento, coniugati con la tempistica di conclusione lavori entro 9-12 mesi, che si sommano alle risorse già stanziate dalla Regione dell’Umbria per il ripristino del costone roccioso, sono per noi di Forza Italia un grande risultato raggiunto, ma soprattutto da non lasciarsi sfuggire. Ricordando che vi sono anche scadenze improrogabili per la messa a dimora degli interventi (ci riferiamo all’inizio dei lavori legati al rischio idrogeologico), è ora il tempo della partecipazione cittadina alle varie progettualità proposte.”

“Il progetto presentato in Regione è un importantissimo punto di partenza per il coinvolgimento degli attori in gioco – conclude Forza Italia di Gualdo Tadino – Coloro che si sono già sottratti o che si defileranno in futuro otterranno il solo risultato di non volere il bene della città.”