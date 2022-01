Covid, due decessi a Gualdo Tadino. Aumentano i ricoverati in Umbria

Due decessi nel territorio comunale di Gualdo Tadino nelle ultime 24 ore (di cui al momento solo uno riportato nel bollettino regionale), che portano il totale a 21 dall’inizio della pandemia. In Umbria sono stati invece complessivamente 4 (altri 2 a Narni, 1 a Terni) con il numero di persone che da marzo 2020 hanno perso la vita positive al Covid-19 a 1.526.

Diminuiscono, rispetto ai giorni scorsi, i positivi rilevati (2.581) mentre d’altro canto si è registrato un boom di guarigioni (2.618), con gli attualmente positivi presenti in Umbria che, seppur di poco, tornano a scendere: ad oggi sono 33.973, 41 in meno rispetto a ieri.

Aumentano invece i ricoveri in ospedale. Nelle ultime 24 ore sono 6 in più i letti occupati nei reparti Covid dei nosocomi umbri, per un totale di 210, di cui 13 (1 in più) si trovano in terapia intensiva. Branca, con già 13 letti assegnati su 14, corre verso il completamento dei posti messi a disposizione dei malati con Covid.

A Gualdo Tadino, oltre purtroppo al pesante bilancio delle vittime, sono stati 23 i nuovi casi a fronte di 21 guarigioni, con 3 persone in ospedale e 373 attualmente positivi. A Gubbio 72 nuovi positivi ma sono di più i guariti (90), con una leggera flessione degli eugubini alle prese con il coronavirus che scendono a 1.062. 6 i ricoverati in ospedale.

A Nocera Umbra gli attualmente positivi sono 154, 101 a Valfabbrica, 69 a Sigillo, 55 a Fossato di Vico (con 2 ricoverati), 30 a Costacciaro, 28 a Scheggia e Pascelupo. Nessuno dei ricoverati della Fascia Appenninica si trova in terapia intensiva.