Gualdo Tadino, incendio distrugge due autovetture. Indagini in corso

Due le squadre dei vigili del fuoco, quelle di Gaifana e Foligno, intervenute stamattina per l’incendio di un annesso agricolo in località Voltole di Gualdo Tadino. Quattro mezzi di soccorso hanno spento l’incendio che ha coinvolto la legnaia, una struttura in legno e distrutto completamente due autovetture.

Ancora ignote le cause e attualmente sono in corso indagini.