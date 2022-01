A Manuel Codignoni il Premio Beato Angelo 2022

Manuel Codignoni ha vinto il Premio Angelo 2022. Il giornalista sportivo di Radio Rai è stato scelto dalla giunta comunale di Gualdo Tadino. Inviato di “Tutto il calcio minuto per minuto”, nel 2021 ha raccontato, oltre ai campionati di calcio Euro 2020 e alla Champions League, anche le gesta degli atleti italiani impegnati alle Olimpiadi di Tokyo, le imprese dei campioni di ciclismo impegnati nel Giro d’Italia e la recente vittoria di Max Verstappen nell’ultimo mondiale di Formula 1.

La menzione speciale verrà invece consegnata a Franco Paoletti, per lunghissimi anni allenatore del settore giovanile calcistico gualdese nonchè persona molto attiva in ambito sportivo e nella vita sociale gualdese.

La cerimonia di consegna del premio, nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e distanziamento si svolgerà sabato 15 gennaio alle ore 10 al Teatro Talia di Gualdo Tadino. Per accedere sarà necessario esibire il Green Pass rafforzato e indossare la mascherina FFP2.

Seguirà, alle ore 11,15, il Pontificale presieduto dal vescovo diocesano monsignor Domenico Sorrentino nella Basilica Concattedrale di San Benedetto, che sarà trasmesso in diretta televisiva su TRG (canale 11 del Digitale Terrestre).

Questi i premi e la motivazioni:

PREMIO BEATO ANGELO – ANNO 2022 al giornalista sportivo Manuel Codignoni

“Bruciando le tappe, la sua è diventata ben presto una delle voci radiofoniche più amate dello sport nazionale ed internazionale. Ha fatto appassionare milioni di sportivi raccontando con innata maestria le gesta degli atleti più importanti negli eventi più grandi del pianeta, rappresentando motivo di vanto ed orgoglio per tutta la comunità cittadina.”

FESTA DEL BEATO ANGELO – ANNO 2022 menzione speciale per Franco Paoletti

“Persona umile e riservata, una vita dedicata ai giovani e al loro impegno in campo sportivo e sociale, ha contribuito a far crescere intere generazioni di gualdesi in maniera sana e gioiosa nel rispetto dei valori dello sport e della famiglia.”

Il premio Beato Angelo è nato nel 1992 e viene attribuito ai cittadini, alle associazioni o agli istituti di Gualdo Tadino che hanno contribuito in modo significativo a diffondere l’immagine della città in Italia e nel mondo e si sono distinti per la loro professionalità o che si sono messi in luce nel delicato ambito della solidarietà.

Durante la cerimonia troverà spazio la sezione del premio attivata negli anni scorsi in collaborazione con la comunale Avis “Adriano Pasquarelli”, con un riconoscimento a quegli avisini che hanno superato la soglia delle cento donazioni. Nel 2022 verranno premiati Serge Maurizi, Pietro Monacelli e Nazzareno Sorbelli.