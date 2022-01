Al Polo Liceale Mazzatinti si lavora fra Open Day e “Un Sabato al Liceo”

Si lavora senza sosta al Polo Liceale Mazzatinti per organizzare le attività di orientamento e continuità con le scuole secondarie di primo grado del territorio.

Un occhio vigile ai ragazzi del Liceo Sportivo, impegnati nello stage sulla neve, e uno alla situazione pandemica che attanaglia tutte le scuole, la dirigente con il suo staff sta strutturando la nuova organizzazione che permetterà nei prossimi giorni ai ragazzi di seguire le lezioni sia in presenza che a distanza se necessario.

Lavoro incessante anche per la programmazione degli Open Day e di “Un sabato al liceo”, ultimi appuntamenti prima del termine delle iscrizioni fissato dal ministero per il 28 gennaio.

Sabato 15 e sabato 22 gennaio sarà possibile trascorrere una mattinata al Liceo, con docenti e studenti, tutti preventivamente “tamponati” per la maggiore sicurezza di tutti coloro che parteciperanno. Gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado possono prenotare il loro sabato al liceo inviando una mail a pgis02400g@istruzione.it, oppure telefonando allo 0759273750.

Sempre nei giorni di sabato 15 e sabato 22 gennaio, dalle 15 alle 18, due giornate di open day in entrambe le sedi per dare modo alle famiglie di visitare la scuola, respirarne il clima educativo e formativo, parlare con gli insegnanti, chiedendo informazioni, chiarimenti e tutto ciò che è utile e necessario per aiutare i propri figli ad una scelta ponderata e consapevole.

In questi ultimi due sabati, sarà possibile anche usufruire degli spazi di segreteria a disposizione in entrambe le sedi per formalizzare l’iscrizione, che chiuderanno alle ore 20 del 28 gennaio prossimo.