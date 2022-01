Coronavirus, nuovo decesso a Gualdo Tadino dove sono stati superati i 400 positivi totali

Un nuovo decesso a Gualdo Tadino, il 21esimo dall’inizio della pandemia, come riportato dal bollettino odierno sulla diffusione del coronavirus in Umbria. Nel territorio comunale, sempre secondo il report, sono 410 le persone alle prese con il virus di cui 4 si trovano in ospedale e nessuna in terapia intensiva.

Complessivamente sono 216 (10 in meno rispetto a ieri) le persone ricoverate in ospedale (15 a Branca). Di queste, come riportato nella conferenza stampa odierna sull’andamento dell’epidemia in Umbria, tra il 30 e il 40% sono ricoverate per altre patologie ma alle quali è stata riscontrata all’ingresso la positività al Sars-CoV-2. Ai fini però dell’impegno del personale e del numero di posti letto riservati ai pazienti Covid, cambia poco o nulla. Quelle persone, a causa della positività seppur asintomatica, non possono essere infatti ricoverate nei reparti ordinari, ma dovranno essere accolte nelle sezioni Covid. Stabile la situazione nelle terapie intensive dove sono assistiti 12 pazienti.

Otto i decessi, con il totale che sale a 1.534 dall’inizio della pandemia. 2.125 nuovi positivi, emersi in seguiti a 3.754 tamponi molecolari e 12.348 test antigenici, con 2.242 guariti. Gli attualmente positivi nella regione sono ad oggi 34.919.