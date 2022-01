Gualdo Tadino entra a far parte del circuito di eccellenza della “Strada dell’olio E.V.O. Dop Umbria”

Il Comune di Gualdo Tadino, insieme a quello di Panicale e all’Unione dei Comuni del Trasimeno, entrerà a far parte dell’associazione Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria

La Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria, infatti, oltre a lavorare per ampliare la propria offerta oleoturistica, con una campagna associativa rivolta alle sole realtà produttive umbre di altissima qualità, sta muovendosi per far sì che le aziende, che fanno parte del circuito, siano sostenute dagli Enti pubblici locali, per dare vita ad una proposta integrata che leghi sempre più indissolubilmente la qualità produttiva, al territorio di appartenenza.

Tra i primi a rispondere a questa “chiamata” c’è stato il Comune di Gualdo Tadino che è noto per una sua cultivar particolare, la Nostrale di Rigali, una varietà di olive che prende il nome dall’omonima frazione e che rappresenta indiscutibilmente la varietà di olivo caratterizzante l’olivicoltura dell’area pedemontana del comprensorio nord-orientale dell’Umbria, la zona olivicola più fredda della regione.

La presenza di questa cultivar non viene segnalata in nessun’altra parte dell’Umbria, né in altre regioni. È una varietà caratterizzata dall’alta resistenza a freddo e gelate, che regala un olio dal gusto fruttato intenso, molto erbaceo con note di amaro e piccante medio-intense sul finale e retrogusto di carciofo e cicoria.

L’associazione, in questo inizio anno, punta a dare visibilità ai vecchi e ai tanti nuovi associati, pubblici e privati, sparsi in tutta l’Umbria, a partire dagli Enti che, negli ultimi mesi, hanno deciso di prendere parte a questo importante progetto regionale che, dal 2004, lavora per incentivare l’oleoturismo in Umbria.