Carabinieri: il bilancio degli ultimi giorni. Controlli green pass e ritiro di una patente

Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Gubbio, nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto della normativa in materia Covid hanno controllato 48 esercizi pubblici e 125 persone per quanto attiene l’obbligo di uso della mascherina e del possesso del green pass.

In particolare, nella serata di martedì, i militari sono intervenuti presso un bar di Gubbio dove il barista aveva segnalato una persona che era entrato nell’esercizio senza mascherina e aveva negato l’esibizione del titolo di accesso. L’uomo pretendeva di essere servito e si rifiutava di uscire dal locale. I Carabinieri, dopo averlo identificato, hanno constatato che non era in possesso del green pass e hanno elevato sanzioni amministrative per 800 euro.

I Carabinieri di Nocera Umbra hanno elevato una contravvenzione a un 19enne per una grave violazione al Codice della strada. Il ragazzo è stato controllato alla guida del proprio veicolo dopo aver trascorso la serata di sabato nel centro storico di Gualdo Tadino ed è risultato avere un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita. Per lui è scattato anche il ritiro della patente di guida.