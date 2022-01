Furto in farmacia a Gualdo Tadino, denunciate tre donne

Nel tardo pomeriggio di venerdì 14 gennaio tre giovani donne nomadi sono entrate in una farmacia gualdese e hanno riempito le borse di prodotti cosmetici presi dagli scaffali e sono uscite senza pagare.

Gli addetti della farmacia, allertati da un cliente, hanno controllato la registrazione delle telecamere interne verificando il furto, ma le donne erano ormai sparite.

Nel tardo pomeriggio di ieri si sono ripresentate nella stessa farmacia, ma un’addetta le ha subito riconosciute e ha dato l’allarme.

Le donne sono fuggite a piedi ma una dipendente della farmacia le ha pedinate a distanza, in stretto contatto telefonico con i carabinieri che nel frattempo erano stati allertati unitamente alla polizia locale.

Dopo aver girovagato per le vie del quartiere Biancospino, le tre donne sono state fermate dalla polizia locale nei pressi della stazione ferroviaria e sono state condotte nella caserma dei carabinieri. Per loro è scattata una denuncia a piede libero con l’avvio anche della procedura amministrativa per il divieto di ritorno nel territorio del comune di Gualdo Tadino