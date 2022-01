Gli studenti del “Casimiri” di Gualdo Tadino brillano agli esami per le certificazioni Cambridge

Importante affermazione degli studenti dell’Istituto “Casimiri” di Gualdo Tadino che, nei mesi di ottobre e novembre, hanno sostenuto gli esami per il conseguimento delle certificazioni Cambridge in English As A Second Language, Biology e Geography.

Il Cambridge Assessment International Education ha infatti reso noti gli esiti positivi delle prove, che premiano l’impegno e la dedizione con cui gli studenti del triennio interessati hanno frequentato le lezioni, svolte in orario extracurriculare, anche nei mesi più difficili dell’emergenza sanitaria e della didattica a distanza.

Un traguardo di indiscusso prestigio, che costituisce un significativo riconoscimento della professionalità dei docenti del Cambridge international team del “Casimiri” ed evidenzia la qualità e l’efficacia di strategie didattiche che hanno permesso agli studenti di ottenere il successo formativo in una dimensione sempre più europea e internazionale.