Microfoni aperti al “Sigismondi” di Nocera. Via alla web radio

Con il nuovo anno è stata inaugurata in maniera ufficiale la piattaforma istituzionale, digitale, didattica e no-profit della Web Radio del “Sigismondi” di Nocera Umbra.

Un progetto, questo, che ha radici lontane e nasce da un’idea e allo stesso tempo da un’esigenza e un desiderio dei ragazzi del Liceo delle Scienze Umane, a cui, successivamente, si sono affiancati gli studenti dell’IPSIA e dell’ITI dello stesso Istituto.

Il modello didattico-comunicativo è stato subito condiviso dalla Dirigenza e dal professor Maurizio Morini che, in tempi pre-pandemia, aveva già avviato una serie di incontri e colloqui con alcuni professionisti della comunicazione, per elaborare ed organizzare una piattaforma digitale atta a produrre autonomamente programmi radiofonici tematici fruibili sia all’interno che all’esterno dell’Organizzazione Scolastica.

In occasione dell’evento “Erasmus +”, di fine novembre, i ragazzi dell’Istituto hanno avviato la prima loro esperienza radiofonica e con la trasmissione “Buona la Prima” hanno raccolto le emozioni e le impressioni dei ragazzi che da tutta Europa per una settimana hanno preso parte ai lavori di interscambio culturale. CLICCA QUI PER ASCOLTARE

Ma è stata solo una “prima scrittura”, una “prima prova”, seppure un prezioso oggetto ancora non raffinato da modellare, perfezionare, e rendere quanto più somigliante ad un prodotto broadcasting professionale. Per rendere questa emozionante esperienza una forma di didattica concreta, il 22 gennaio 2022 è iniziato un modulo formativo, finanziato dal Progetto Pon “Apprendimento e Socialità” dal titolo “Comunicare in un mondo digitale: La Web Radio”, la cui docenza è affidata al professor Raffaele Capasso, coadiuvato dalla professoressa Alice Spito.







Il corso, che vedrà coinvolti venti ragazzi del Liceo delle Scienze Umane, dell’IPSIA e dell’ITI, avrà come obiettivo quello di fornire loro competenze tali da creare delle possibili professionalità tipiche del mondo radiofonico, come conduttori, redattori, tecnici del suono e delle Radio-ICT.

Il mondo della radio verrà palesato ai ragazzi con lezioni specifiche sulla storia della radio, teoria e tecnica della comunicazione, tecnologie multimediali, dizione, impiego delle piattaforme SW e devices HW per la registrazione e messa in onda di trasmissioni “OnAir” e podcast.

“Siamo tutti emozionati e affascinati per l’inizio di quest’esperienza – afferma il professor Capasso – anche se io non dovrei esserlo, visto che in passato ho già avuto esperienze come programmista/regista e conduttore radiofonico in diverse emittenti, anche di una certa importanza nazionale. Ora, però, la mia veste di docente in questo Istituto e, in particolare, di esperto in questo progetto mi impone di passare alle nuove generazioni tutta la mia “cassetta degli attrezzi”, sperando che riescano a trovare la chiave giusta in questo mondo seppur complicato ma accattivante. Sono davvero orgoglioso, e sentirete cosa saremo in grado di fare!”